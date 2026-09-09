Del Bages al món: Wevents aposta pel talent local per créixer en el mercat dels esdeveniments corporatius internacionals
L'empresa la va fundar el manresà Esteve Pla el 2018 i actualment té la seu a Sant Joan de Vilatorrada
Fins ara, han organitzat més de 200 actes corporatius, entre inauguracions, convencions, aniversaris d'empresa, festes d'estiu corporatives, dies de família per a empreses i "team buildings", unes activitats pensades per reforçar la confiança i la cohesió entre els treballadors
Projectar-se al món des d'una empresa petita que aposta pel talent local. Aquesta és la filosofia de l'empresa Wevents, amb la seu a Sant Joan de Vilatorrada. Es tracta d'una agència d'organització d'esdeveniments corporatius fundada el 2018 pel manresà Esteve Pla. Avui dia, l'entitat ha organitzat més de 200 actes, entre inauguracions, convencions, aniversaris, festes d'estiu, dies de família i "team buildings", unes jornades per reforçar la confiança i cohesió dels treballadors.
Wevents va iniciar la seva activitat a Barcelona i, amb el creixement de l'empresa, va establir la seva seu al municipi bagenc, des d'on treballa conjuntament amb la seva presència a la capital catalana per desenvolupar projectes a Catalunya i d'àmbit estatal i internacional.
"Al Bages hi ha prou talent per no haver d'anar a la capital de Catalunya, i aquest fet és el que ens diferencia", assegura Pla a Regió7. Wevents s'ha fet un lloc entre les grans corporacions, donant serveis a clients de diferents sectors com HP, Nike, TeamViewer, Iveco, TCL, Leo Pharma, Scopely o Honest Greens.
Amb la intel·ligència artificial com a eina de suport, Wevents dissenya propostes més originals i personalitzades. "Convertim actes que aparentment són avorrits en experiències immersives perquè els assistents tinguin una impressió única", explica el manresà. Pla posa com a exemple de la seva capacitat d'atracció de grans corporacions un esdeveniment internacional que es va fer a Màlaga, on van acudir assistents de quaranta països del món.
Un catàleg variat
Wevents organitza diferents tipologies d'esdeveniments corporatius segons els objectius de cada empresa: convencions, Family Days, festes d'estiu, sopars de Nadal, inauguracions, aniversaris d'empresa, entregues de premis, roadshows (campanyes itinerants que porten a diferents ubicacions), maratons d'innovació (hackathon) i activitats de team building. En aquestes últimes, les empreses poden escollir entre propostes com construir un vaixell viking, participar en unes miniolimpíades, viure una experiència inspirada en El joc del calamar, dissenyar un Fórmula GT de cartró o elaborar un menú de cuina, entre altres.
"Busquem que cada esdeveniment vagi més enllà de la celebració i es converteixi en una experiència que ajudi a connectar les persones i reforçar la cultura de l'empresa", assenyala Pla.
De Sant Joan a grans projectes corporatius
Wevents s'encarrega de tot el procés d'organització d'esdeveniments corporatius: concepció i creativitat de l'acte, cerca d'espais, proveïdors, producció, muntatge, logística, experiència dels assistents i coordinació.
La companyia reivindica així un model que combina l'arrelament al Bages i l'aposta pel talent local amb la seva presència a Barcelona i la capacitat de desenvolupar projectes d'àmbit estatal i internacional.
Les empreses interessades a organitzar un esdeveniment poden contactar amb Wevents a través de la seva pàgina web. Allà poden indicar quin tipus d'acte tenen pensat i l'equip els ajuda a valorar opcions, resoldre dubtes i definir cada pas sense compromís.
Les valoracions que els clients fan del servei rebut per part de Wevents freguen l'excel·lència. De noranta ressenyes a Google, la nota mitjana és de 4,8 sobre 5.
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