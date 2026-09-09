Manresa acollirà la tercera edició de Dona Enginyera, una jornada per reivindicar el talent femení en l’enginyeria
L’acte tindrà lloc el dimarts 15 de setembre, a les 16.15 hores, a l’Anònima
La jornada reunirà professionals i estudiants d’enginyeria i culminarà amb el lliurament del 3r Premi Dona Enginyera, que reconeixerà enguany una enginyera bagenca amb una destacada trajectòria professional
Per el degà del CETIM i president de la METGEC, Jordi Valiente, la jornada permetrà posar sobre la taula "casos d’èxit de dones de la Catalunya central i fer-los visibles"
Regió7
Manresa es convertirà el proper dimarts 15 de setembre en punt de trobada del talent femení vinculat a l’enginyeria, la tecnologia i la indústria amb la celebració de la tercera edició de Dona Enginyera. L’acte tindrà lloc a partir de les 16.15 hores a l’Anònima i reunirà enginyeres de diferents àmbits professionals i estudiants d’enginyeria per compartir experiències, donar visibilitat a referents femenins i reivindicar el paper de les dones en aquest sector.
La jornada és impulsada per la Mesa de les Enginyeries Tècniques i Graus en Enginyeria de Catalunya (METGEC) i compta amb el suport del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM), membre de la METGEC.
Sota el lema «L’orgull de ser enginyera», la trobada vol posar en valor l’impacte de les enginyeres en la societat, fer visibles trajectòries professionals i referents femenins, reforçar el sentiment de pertinença al sector i inspirar noves vocacions a partir d’experiències reals i properes. El programa combinarà reflexió, testimonis professionals i diàleg intergeneracional entre enginyeres consolidades i estudiants.
La conferència inaugural anirà a càrrec de Marta Guardiola Garcia, enginyera de telecomunicacions, investigadora i confundadora de MiWendo Solutions, empresa dedicada al desenvolupament de solucions innovadores per millorar el diagnòstic del càncer colorectal. Guardiola compartirà la seva experiència professional en l’encreuament entre l’enginyeria, la recerca biomèdica i l’emprenedoria tecnològica.
La segona part de la jornada estarà dedicada a les Engineering Talks, dues converses entre enginyeres de diferents perfils professionals. La primera, «Ser enginyera en el món de l’automoció», reunirà tres professionals amb una àmplia trajectòria a SEAT i Cupra, Elisabet Agea, Sílvia Díez i Susana Martínez, que conversaran amb estudiants d’enginyeria vinculades a projectes universitaris.
La segona, «L’enginyeria com a espai d’oportunitats i transformació», abordarà com consolidar un ecosistema de valor per a les enginyeres i les estudiants. Hi participaran professionals de la recerca, la docència, la indústria, els serveis i la prevenció, entre les quals Núria Batlló, enginyera industrial i projectista d’instal·lacions; Eva Benzal, enginyera química i investigadora d’Eurecat; Lourdes Calvet, enginyera industrial i responsable tècnica de Mutuacat Prevenció; Esther Costa, enginyera industrial i directora d’operacions d’Aigües de Manresa, i Cristina López, enginyera industrial, investigadora doctorant i professora a la UPC.
Un premi per reconèixer les enginyeres que han obert camí
Un dels moments centrals de la jornada serà el lliurament del 3r Premi Dona Enginyera, un reconeixement que enguany distingirà una enginyera bagenca amb destacada trajectòria professional, que ha contribuït a obrir camí per a altres dones i a fer avançar l’enginyeria des de diferents àmbits.
El nom de la guardonada es donarà a conèixer durant l’acte, que comptarà amb representants de les principals institucions del territori. L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, serà l’encarregat de donar la benvinguda, mentre que la delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Èlia Tortolero, en farà la cloenda. Per la seva banda, el degà del CETIM i president de la METGEC, Jordi Valiente, farà la presentació de l’esdeveniment.
Valiente: "Tenim professionals d'èxit que són referents"
Precisament, Valiente, en una valoració prèvia de la jornada a Regió7, ha explicat què suposa que el premi recaigui a una professional del territori. "És important perquè transmetem que aquests estudis són adequats, interessants i gratificants, i que a la Catalunya central tenim dones professionals d'èxit que poden ser referents properes. A més, posem de manifest que l'enginyeria és una opció de futur real i a l'abast de tothom".
Sobre el fet que enguany Manresa aculli l'esdeveniment, el president de la METGEC ha apuntat que "té la UPC i fa temps que estem treballant per cridar l’atenció sobre el talent femení i aconseguir augmentar el percentatge de dones que estudien enginyeries i altres formacions científiques i tècniques. Una de les millors maneres de fer-ho és crear referents. En una jornada com aquesta podem posar sobre la taula casos d’èxit de dones que han desenvolupat la seva carrera professional en el món de l’enginyeria i fer-los visibles, especialment entre les generacions més joves".
Un altre dels elements sobre els quals s'ha pronunciat Valiente és el missatge del lema "L'orgull de ser enginyera". "L’enginyeria és una professió molt important per a la societat. Hi ha una gran demanda i una necessitat creixent de coneixements tècnics per afrontar els reptes que tenim i que tindrem en un futur immediat, com la transició energètica o l’electrificació. Participar en aquests processos de transformació i poder fer un retorn a la societat a través de la nostra feina és un motiu d’orgull", assenyala.
La jornada inclourà una exposició sobre dones enginyeres. "És una mostra itinerant que té com a objectiu fer visibles dones que treballen en diferents professions i àmbits de l’enginyeria. El CETIM l’ha portat a diversos centres i ha tingut molt bona acollida, i ara aprofitem la jornada per portar-la també a aquest espai", indica.
Inscripcions obertes
L’assistència a la jornada és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia, ja que l’aforament és limitat. Les inscripcions es poden formalitzar al web www.donaenginyera.cat.
Dona Enginyera és una iniciativa de la METGEC que treballa per donar visibilitat, reconeixement i inspiració a les dones en l’àmbit de l’enginyeria. La tercera edició compta amb el suport de Caixa Enginyers i la UPC Manresa.
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