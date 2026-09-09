Empreses
Mediapro diu adeu al seu històric nom
La companyia catalana, que passarà a denominar-se Imagina, aspira a tornar al camí del creixement i a impulsar nous projectes
Albert Martín
Mediaproducción SL, amb Mediapro com a marca comercial. Posteriorment, i després de la fusió amb Globomedia, Imagina. Més tard, tornada al Grup Mediapro, amb marques amb recorregut internacional com Mediapro Studio. I des d’aquest 1 de gener, de nou, Imagina.
És la història de les nomenclatures que ha tingut la principal productora audiovisual de Catalunya i Espanya, fundada el 1994 per Jaume Roures,Tatxo Benet i Gerard Romy, i que des de l’1 de gener enterrarà el seu primer –i més conegut– nom. Així ho ha anunciat la productora aquest dimecres, en un intent per simbolitzar la nova etapa que es va iniciar a principis d’aquest any amb el desembarcament de Sergio Oslé, president executiu, i Carlos Núñez, conseller delegat.
La seva arribada va coincidir amb l’adeu de Tatxo Benet, l’últim dels fundadors que quedaven a bord d’una empresa que va ser durament colpejada per la pandèmia i on el màxim accionista, el grup xinès Orient Hontai a través del fons Southwind, ha decidit obrir una nova etapa. I després de la sortida de Benet, l’ero executat a l’abril, l’adeu de l’últim dels fundadors a l’accionariat quedava un últim assumpte per abordar: el nom de la companyia. Amb aquest canvi, Southwind, que va destinar 1.500 milions per obtenir el 85% d’una empresa que l’any passat va perdre 285 milions, dona per tancada la reestructuració de l’empresa i ja mira al futur.
Segons han explicat Oslé i Núñez en una trobada amb periodistes celebrada a l’emblemàtica seu de la companyia a Barcelona, Mediapro dona per tancada l’etapa de les notícies dures i torna a posar el seu focus en el creixement. A curt termini, una fita esperançadora: segons ha assegurat Oslé, l’ebitda, que va rondar l’any passat els 75 milions d’euros, creixerà aquest exercici entre un 50 i un 60%, i superarà per tant els 100 milions. Així mateix, l’empresa preveu tornar a generar caixa.
Els plans de l’empresa, que no cotitza a borsa, passen per generar més de 100 milions d’euros de ‘cash flow’ en els pròxims tres anys per finançar nous projectes en les seves quatre grans àrees de negoci. La prioritat és que aquests quatre vectors (‘broadcasting’, continguts, drets i ‘brands and experiences’) apostin per les «experiències úniques», tant audiovisuals com físiques. La companyia descarta recórrer a finançament extern per fer-ho possible.
Orient Hontai va entrar al capital de la companyia el 2018 comprant el 56% de les seves accions per 900 milions d’euros. Després d’un intent de treure a borsa la companyia, l’eclosió de la pandèmia va canviar dràsticament aquests plans i l’inversor xinès va haver d’injectar 620 milions més. Després d’aquesta última operació, Roures i Benet es van quedar amb prop d’un 5% dels títols.
S’ha de recordar que el mes d’abril passat Mediapro va arribar a un acord amb els treballadors per acomiadar 189 persones, sobretot a Barcelona i Madrid, sobre un total dels seus 1.032 treballadors a Espanya (en el conjunt del món, la plantilla supera els 5.000 empleats). Els treballadors van expressar llavors la seva por que l’empresa perdés ambició i s’empetitís i que el seu pol de decisió canviés de Barcelona a Madrid, on resideixen els nous màxims executius. Amb el pla anunciat avui, la nova direcció assegura que aquesta primera hipòtesi no és certa, i així ho ha exposat als treballadors en una reunió feta aquest mateix dimecres.
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