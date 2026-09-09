Sagalés potencia la seva expansió a l’Estat amb l’adquisició de l’andalusa Rosabus
L'operació suposa incorporar una flota de 56 vehicles, 77 professionals i les instal·lacions de la companyia a Sevilla
ACN
L’empresa catalana de transports Sagalés ha adquirit la sevillana Rosabus, especialitzada en el transport de passatgers en el sector turístic i MICE, per enfortir el seu procés d’expansió a l’Estat, on ja opera a Mallorca, Ourense, Eivissa i Dénia. L'operació suposa incorporar una flota de 56 vehicles, l'equip de 77 professionals i les instal·lacions pròpies de Rosabus a Sevilla. La propietat de Rosabus seguirà vinculada al projecte i contribuirà, des de la seva experiència i coneixement del mercat local, a reforçar i augmentar els serveis. Això permetrà que Sagalés, que el 2025 va facturar 164 milions d’euros, un 13% que l’any anterior, "guanyi múscul financer, logístic i experiencial".
Amb una flota d'aproximadament 800 autobusos, i amb 1.800 treballadors, Sagalés ofereix una àmplia gamma de serveis que inclouen transport urbà i interurbà, serveis discrecionals i turístics, solucions de transport marítim, i transport sanitari.
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