BBVA llança «la paga automàtica» per a menors a Espanya i duplica les aportacions durant sis mesos
L’oferta, disponible fins al 30 de setembre, permet als pares programar la paga dels seus fills de manera automàtica
Regió7
BBVA vol ajudar els pares en la educació financera dels seus fills i acompanyar els menors en els seus primers passos en la gestió dels diners. Per aquest motiu, el banc ha llançat a Espanya una nova funcionalitat que permet enviar de manera periòdica i automàtica la paga als fills d’entre 12 i 17 anys, que poden gestionar els seus diners des d’una aplicació adaptada a la seva edat i utilitzar eines com Bizum, targeta de dèbit o solucions d’estalvi, sempre sota la supervisió dels seus pares.
Amb motiu de la tornada a l’escola, el banc acompanya aquest llançament amb una promoció per a nous clients per la qual duplicarà durant sis mesos l’import de les pagues, fins a un màxim de 10 euros nets al mes. D’aquesta manera, els menors poden aconseguir fins a 60 euros al seu Compte Online per a Menors mentre es familiaritzen amb la gestió dels seus diners i l’hàbit de l’estalvi.
La promoció estarà disponible per a noves altes entre el 9 i el 30 de setembre de 2026. Per beneficiar-se’n, el representant haurà d’obrir un Compte Online per a Menors, introduir el codi PAGA60 i activar i programar la nova funcionalitat de la paga. A partir d’aquest moment, BBVA duplicarà cada mes, durant sis mesos, l’import rebut pel menor a través de la paga, amb un límit de 10 euros nets mensuals. El banc assumirà la fiscalitat corresponent.
La nova eina de paga permet als pares triar quan i quants diners reben els seus fills de manera automàtica. L’activació es fa exclusivament des de l’aplicació de BBVA del representant, que pot establir una freqüència setmanal, quinzenal o mensual i fixar l’import que vulgui, fins a un màxim de 200 euros per paga.
Un cop configurada, els diners s’envien automàticament al compte del menor el dia i amb la periodicitat escollits. Els pares poden modificar en qualsevol moment l’import, la freqüència o la data d’enviament, a més de cancel·lar la paga quan ho necessitin. Així, l’eina simplifica una tasca recurrent per a les famílies i permet que els menors disposin d’una quantitat periòdica amb què començar a organitzar-se.
La funcionalitat també està pensada per acompanyar els més joves en les seves primeres decisions financeres. A la seva aplicació adaptada poden consultar els seus diners i accedir a consells que els ajuden a ser més conscients de les seves despeses, organitzar-se en el dia a dia i adquirir l’hàbit de l’estalvi, sempre sota la supervisió dels seus pares.
Funcionalitats i serveis addicionals
BBVA disposa d’una oferta específica per acompanyar els menors en els seus primers passos financers i ajudar-los a aprendre a gestionar els diners de manera progressiva. Des dels 0 fins als 17 anys poden disposar d’un Compte Online per a Menors sense comissions, que permet guardar els seus estalvis i domiciliar beques o ajuts.
A partir dels 12 anys, la proposta s’amplia amb una aplicació adaptada a la seva edat, Bizum amb límits configurables, una Targeta Aqua Dèbit física o digital i personalitzable, i el Pack Viatges, que els permet utilitzar la targeta a l’estranger amb avantatges en pagaments en altres divises i retirades d’efectiu.
A més, disposen d’un Compte Estalvi Metes amb regles automàtiques per fomentar l’hàbit de l’estalvi. Tot això sota la supervisió dels pares o representants legals, que poden consultar els moviments, rebre alertes, establir límits de despesa i controlar l’ús de la targeta des de la seva pròpia aplicació, mentre que determinats pagaments en sectors no aptes per a menors romanen bloquejats.
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