De buscar mallots de llana a convertir-se en la roba oficial de la Portal Attack: neix a Casserres un projecte que uneix tèxtil i ciclisme
Tres amics del municipi berguedà aprofiten un antic teler familiar en desús per crear la marca D'antes
La urbana i festiva cursa de Berga ha estat el punt de partida d'una iniciativa que pretén recuperar una manera de produir basada en el coneixement, el temps i l'ofici
Jordi Ribera, Ramon Boixadera i Eva Boixadera. Aquests tres amics de Casserres s'han embarcat en un projecte il·lusionant que uneix la tradició tèxtil i la cultura ciclista. Es tracta de la marca D'antes, una iniciativa local de mallots de llana que ja ha confeccionat la peça oficial de la Portal Attack, el punt de partida d'una proposta que pretén recuperar una manera de produir basada en el coneixement, el temps i l'ofici.
La idea va sorgir fa un any, quan Ribera, juntament amb altres apassionats del món del ciclisme i les trobades clàssiques, buscava mallots de llana vells per portar-los en aquestes ocasions especials. "Va ser llavors quan se'm va encendre la llumeta. El Ramon, a casa seva, tenia uns telers plens de pols. Feia uns quinze anys que estaven aturats perquè els seus pares havien tancat el negoci familiar, però vaig decidir comentar-li", explica el casserrenc.
"Al cap de pocs dies em va dir que sí, però que hi havíem d'afegir la seva germana, l'Eva", detalla Ribera. Tots dos dominen la professió: en Ramon gestiona el prototipatge, el disseny i la producció, mentre que l'Eva s'encarrega del disseny tècnic i la confecció. En Jordi, per la seva part, porta la comunicació, les xarxes socials i traça les primeres línies del disseny dels mallots.
Una feina que tots tres desenvolupen amb la col·laboració indispensable de l'Àngela Planas i el Ramon Boixadera pare. "Ens ajuden molt. Sense ells i els seus coneixements, tot això hauria estat molt més difícil", assegura el berguedà. D'altra banda, també compten amb el suport del seu germà gran, el Jordi, qui presenta un gran domini dels programes per a controlar el teixit.
Des de finals dels 70, Planas i Boixadera s'havien dedicat plenament a un negoci al qual, a poc a poc, van anar introduint noves màquines de teixir per incrementar la producció. Les peces que confeccionaven eren jerseis gruixuts. Ara, després de quinze anys d'inactivitat, tots dos veuen amb il·lusió el repte dels seus fills, tot i que no haurien imaginat mai que tornessin a veure funcionar els telers. "Ens els hauríem pogut vendre, però ens donaven tan poc que no ho vam fer", reconeix, fins i tot, Boixadera pare en un vídeo al compte del projecte a Instagram.
El primer projecte, la Portal Attack
A l'hora d'emprendre el projecte, els tres impulsors van pensar en la Portal Attack com a punt de partida, la trobada ciclista dedicada a les bicicletes clàssiques i a la cultura ciclista retro que es va disputar a Berga el cap de setmana passat. "Quan teníem la iniciativa una mica avançada, vam contactar amb ells i els va agradar molt la idea", afirma Ribera.
"Ens agradava perquè estàvem recuperant una feina antiga, un ofici del territori i una manera de fer molt propera. Entre tots vam acabar fent el mallot. Ara el venen a través de la seva web com a mallot oficial de la Portal Attack", explica.
I és que el Berguedà va ser durant generacions una comarca que va créixer al ritme dels telers, les fàbriques i les colònies industrials, que van donar forma al paisatge i a la vida de milers de famílies. En aquest sentit, Ribera indica que volien que "el projecte tingués sentit des del territori a través d'una tradició tèxtil lligada a una cultura ciclista molt arrelada".
El seu catàleg actual inclou dos models de la cursa urbana. D'una banda, el mallot llarg per a la prova, i de l'altra, el model que anomenen "Recadus", pensada perquè es pugui portar pel carrer. És una peça amb un tallatge més ample, una cremallera i un teixit diferent i sense butxaques.
La seva idea, apunta Ribera, és continuar treballant en aquesta línia i crear més models. De fet, ja els han demanat alguna versió de màniga curta i estan valorant opcions. Una part important del seu projecte és la personalització. "Volem treballar cada disseny perquè tingui identitat pròpia per a particulars, clubs ciclistes, trobades, esdeveniments i projectes especials", assegura.
Material i procés de fabricació
El producte resultant D'antes són mallots ciclistes amb inspiració clàssica de llana i jerseis del mateix estil. Però quin material utilitzen? La fabricació combina un 50% de llana merina -provinent d'unes ovelles d'origen nòrdic que compren a Itàlia a través del seu proveïdor de Mataró- i un 50% d'acrílic.
"El nostre pla inicial era fer la producció amb la totalitat de llana merina, però ens vam deixar aconsellar pel nostre proveïdor. L'acrílic dona més estabilitat al teixit, resistència i durabilitat, i això fa que el mallot aguanti millor", argumenta el casserrenc. I afegeix: "la llana, a més, té unes propietats interessants, especialment pel que fa a la termoregulació".
Pel que fa al temps de producció, Ribera detalla que des del disseny fins que la peça està acabada poden passar dos mesos. "Segurament podrem anar reduint aquest temps, perquè estem polint processos i cada vegada en sabem més", assegura.
La visibilització a Instagram
El projecte no acaba en el producte final. A través del seu perfil d'Instagram, també intenten explicar de manera didàctica tot el que passa abans que un mallot arribi a la carretera: com es prepara el fil, com funciona una màquina de teixir, què implica teixir una peça, com es talla i es confecciona o quins oficis i coneixements hi ha al darrere de cada procés.
Una difusió de continguts que duen a terme amb un llenguatge natural, informal, per transmetre la seva manera de ser. "Intentem parlar d'una manera molt planera, perquè la gent entengui què fem i puguem arribar a tothom. Per nosaltres, explicar-ho és una manera de posar en valor l'ofici tèxtil i demostrar que aquesta manera de fer encara té sentit avui", sentencia.
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