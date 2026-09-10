Un CB Artés renovat ultima el debut a Tercera FEB
El conjunt bagenc perd set peces clau i ha d’acudir al mercat més del previst per construir una plantilla a la qual li falta un interior
El CB Artés viurà un retorn a la quarta categoria del bàsquet estatal marcat per una important remodelació. L’equip bagenc ha patit les baixes de set jugadors clau en l’esquema d’Oriol Sensat, fet que l’ha obligat a acudir al mercat més del previst. A l’espera d’incorporar un perfil interior que completi la plantilla, el seu objectiu inicial, com no podia ser de cap altra manera en una formació acabada d’ascendir, serà assegurar la permanència en un grup C-B d’allò més exigent. Per fer front al repte, comptaran també amb el concurs del manresà Marc Peñarroya un cop es recuperi d’una lesió als lligaments creuats.
El club s’ha reforçat amb els fitxatges de Biel Mauri, Benji Rodríguez, Andy Molina, Guillem Andreu, Eric Soler i Borja Fos per suplir les absències de Jordi Pujolreu, Ferran Mas, Xavier Roqueta, Martí Cuñé, Nil Brià, Tatsuya Sakai i Àrnau Orrit. Han renovat Eduard Mas, Carles Guitart, Lluís Soler i Roger Portella.
«Estem contents amb els perfils que hem portat. Tenim ganes de començar. Ens falta un pivot per completar l’equip, ja que només segueix Soler en aquesta posició, però la línia exterior la tenim completa», explica Sensat a Regió7. Malgrat la satisfacció en la confecció de la plantilla, també va posar de manifest la dificultat per portar jugadors al Bages. «Tenim una situació geogràfica difícil, amb molts equips de la categoria a l’àrea metropolitana. A més, hi ha altres formacions a la zona i el Manresa sub-22, fet que dificulta l’arribada de jugadors».
Entrant en detall sobre cadascuna de les incorporacions, el club informa que Molina és un jugador dominicà, procedent del Sobatam Tamboril de la lliga de la República Dominicana. «És un quatre i mig que ens ha de donar presència física. És capaç d’obrir el camp, de jugar de fora a dins, córrer i rebotejar», destaca el tècnic. Unes característiques similars que esperen que també aporti Fos, que ve del CB Morvedre de Sagunt, de Tercera FEB. «Pot combinar les dues posicions interiors i ens ajudarà defensivament amb jugadors de més alçada. Pot jugar d’esquena i entén molt bé la nostra filosofia», assegura Sensat.
Per fora, l’Artés ha segellat un perímetre que formen Rodríguez, procedent del CB Vic. «És un aler jove amb capacitat d’anotació i amenaça en el tir exterior», subratlla l’entrenador. Dos jugadors del CB Vilatorrada: Andreu i Soler. El primer, apunta Sensat, és “un base experimentat, amb capacitat defensiva i ofensiva que ha d’assumir la veterania que hem perdut amb les sortides» i, el segon, un perfil «enèrgic amb bona mà i capaç de defensar a tota la pista». Finalment, Mauri, que ve del júnior preferent del CB Manresa, «aportarà atreviment, ritme, energia i intensitat».
Lliga amb el llistó alt
El CB Artés debutarà al grup C-B de Tercera FEB el dissabte 3 d’octubre a casa davant el CB Navàs Viscola. Un derbi bagenc per donar el tret de sortida a una lliga amb equips potents i que s’han reforçat amb jugadors de renom, com és el cas de l’SD Espanyol-Bàsquet Cornellà, el qual ha fitxat Xavi Rabaseda i Àlex Llorca.
«Naturalment, per a un equip que acaba d’ascendir l’objectiu és la permanència. Estem en un grup en què, jugador a jugador, hi ha equips molt bons i ens exigirà donar el màxim per ser competitius. Farem el millor treball que puguem i al final les lligues regulars posen a cadascú en el seu lloc», afirma.
L’equip va començar a entrenar aquest passat dilluns i per davant només té, fins ara, dos compromisos de pretemporada programats, els de la Lliga Catalana. Assignats en el triangular del grup 5 amb el CB Igualada i la Parròquia-Bàsquet Sama, els bagencs disputaran el primer partit a casa davant els igualadins aquest divendres. El dia 19 visitaran el feu del conjunt garrafenc. En cas de finalitzar en primera posició, accedirien a una nova fase de la competició.
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