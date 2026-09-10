Els llegats solidaris assoleixen a Catalunya un total de 120 milions d’euros el 2025, un 113 % més que el 2024
L’any passat, un total de 192 herències a Catalunya van tenir com a beneficiàries entitats socials, un 4 % menys que l'any anterior
Regió7
El 2025 es van comptabilitzar un total de 192 herències a Catalunya en què els testadors van incloure com a beneficiàries una o més entitats socials, segons dades de l'Observatori Notarial de Catalunya publicades coincidint amb el Dia Internacional del Llegat Solidari, que se celebra el 13 de setembre.
Es tracta d'una xifra un 4 % inferior a la comptabilitzada l’any 2024, on es van formalitzar 201 herències amb llegats solidaris. Tot i disminuir en quantitat, el seu valor va augmentar un 113 % respecte al 2024, assolint els 120.848.000 € el 2025, xifra rècord en els darrers anys.
D'altra banda, Catalunya va concentrar el 17 % dels llegats solidaris autoritzats a Espanya (1.113), percentatge que creix lleugerament (+1 %) respecte de l'any anterior. En relació amb el seu import, la comunitat catalana va representar el 35,5 % del total recaptat a nivell nacional, on la xifra va assolir els 341.873.487 €.
És important destacar que aquestes xifres de llegats solidaris corresponen tant a testaments recents com a altres formalitzats fa anys, ja que aquest tipus de llegats s'inclouen en el testament i només es fan efectius després de la mort del testador, moment en què s'activa l'herència i poden ser comptabilitzats.
Pel que fa als destinataris, els llegats solidaris es poden disposar a favor d'entitats benèfiques, entitats religioses, ONG o fundacions¹. L'any 2025, del total d'herències amb llegats solidaris formalitzades a Catalunya, 114 van beneficiar entitats laiques sense ànim de lucre, és a dir, un 55,6 %, amb un valor de 95.839.775 €. Aquesta xifra representa el 79 % del valor total del conjunt de llegats solidaris comptabilitzats a Catalunya.
D'altra banda, el 44,4 % dels llegats restants (91) van ser destinats a institucions religioses, amb un valor de 25.008.225 €, el 21 % del valor total.
Les dades de l'Observatori Notarial de Catalunya mostren que l'any passat hi va haver un total de 60.323 herències al territori català, de les quals només un 0,32 % contenien llegats solidaris, un percentatge que es manté estable al llarg dels darrers anys.
José Alberto Marín, degà del Col·legi Notarial de Catalunya, destaca que "les dades del 2025 mostren que, tot i que el nombre de llegats s'ha mantingut en nivells similars als d'anys anteriors, el seu impacte econòmic ha estat més gran". Els més de 120 milions d'euros destinats a causes socials reflecteixen la rellevància d'aquesta via de solidaritat a Catalunya i el compromís de moltes persones. Pel que fa al perfil dels que escullen aquesta opció, afegeix que “es tracta tant de persones que no tenen descendència directa com de ciutadans amb família que decideixen reservar una part del seu patrimoni per a fins socials”.
Tot i que a Catalunya predominen els llegats solidaris a institucions no religioses sense ànim de lucre davant dels destinats a les religioses, tendència consolidada en els darrers anys, a nivell nacional passa el contrari. El 2025 es van comptabilitzar a Espanya 628 llegats a entitats religioses, representant un 52 % del total dels llegats; mentre que el 48 % restant, 579, beneficiaven institucions laiques. Pel que fa al seu valor econòmic a l'àmbit estatal, 119.809.036 € van correspondre a les eclesiàstiques i 222.064.451 € a les restants.
Un llegat solidari és una clàusula recollida al testament que no afecta en cap cas la legítima. Les entitats beneficiàries, a més, estan exemptes de pagar l'impost de successions.
Els llegats solidaris inicien el primer semestre de l'any a la baixa
Durant el primer semestre del 2026, s'han comptabilitzat 92 llegats solidaris a Catalunya, un 12 % menys respecte al primer semestre de l'any anterior, amb un valor de 27.361.959 €. La tendència és similar a Espanya, on els llegats solidaris han disminuït un 11 % respecte al mateix període del 2025.
D’entre el total de llegats formalitzats a la comunitat catalana, 56 van ser disposats a favor d'institucions laiques, sumant 14.171.073 €; mentre que 38 van beneficiar entitats religioses, amb un total de 13.190.886 €.
Sobre l'Observatori Notarial de Catalunya
El Col·legi Notarial de Catalunya compta amb l'Observatori Notarial de Catalunya, que recull les dades estadístiques mensuals en relació amb els principals documents d'interès social: herències i renúncies, testaments, donacions, matrimonis, divorcis, expedients matrimonials, compravenda d'habitatges, préstecs hipotecaris, constitució de societats, autotutela, poders preventius i documents de voluntats anticipades.
Totes les dades s'extreuen de l'Índex Únic Informatitzat, plataforma tecnològica on es bolca la informació bàsica de tots els documents notarials autoritzats.
Sobre el Col·legi Notarial de Catalunya
El Col·legi Notarial de Catalunya és l'entitat que integra i representa, com a corporació de Dret públic, a tots els notaris que exerceixen la professió en el territori català. El Col·legi de Catalunya compte amb 491 notaries demarcades. El notariat presta una funció pública de gran transcendència basada fonamentalment en dos principis bàsics: garantir la seguretat jurídica als ciutadans i fer complir la legalitat en els negocis jurídics de la vida civil i mercantil.
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