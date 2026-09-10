Mor el fundador de La Fageda, Cristóbal Colón Palací
La cooperativa per a la inserció de persones amb discapacitat intel·lectual té actualment més de 500 treballadors
ACN
El fundador de La Fageda, Cristóbal Colón Palací, ha mort aquest dijous, segons ha confirmat l'ACN de fonts coneixedores. Psicòleg de professió, Colón va fundar la cooperativa per a la inserció de persones amb discapacitat intel·lectual a la Garrotxa el 1982. De la quinzena de treballadors que van començar fa més de 40 anys, avui en són més de 500 amb la mateixa raó de ser dels inicis. Colón assegurava l'octubre del 2025, en el marc del Reconeixement a la Personalitat que atorga anualment la patronal vallesana Cecot, que l'èxit de La Fageda no es reduïa a beneficis econòmics o quotes de mercat i feia una crida al conjunt del teixit empresarial a "mirar més enllà del compte de resultats".
Nascut a Zuera, a Saragossa, el 1949, Colón es va llicenciar en psicologia clínica per la Universitat Autònoma de Barcelona, on es va especialitzar en laborteràpia. Amb la idea que el treball podia esdevenir una eina clau en el tractament i la rehabilitació de persones amb malalties mentals, el 1982 va fundar La Fageda al costat de Carme Jordá.
El juny del 2024 la Universitat de Girona (UdG) el va investir doctor honoris causa. El rector de la institució assegurava que amb el nou doctor, la universitat incorporava "la intel·ligència emocional" al claustre.
Un any més tard, a l'acte de la Cecot, Colón explicava que després d'anys treballant en hospitals psiquiàtrics, va adonar-se que era necessari crear una empresa fora d'aquests centres.
El seu objectiu era que les persones amb discapacitat poguessin "recuperar la dignitat" a partir d'un "treball real", veient que als hospitals psiquiàtrics només feien "manualitats". Era, deia aleshores, "un projecte de bojos amb aventurers assenyats" que tenien "l'única determinació de no tornar al manicomi".
Actualment, La Fageda ocupa més de 500 persones, en una tasca que va comportar a Colón reconeixements com la Creu de Sant Jordi, el 2009, o el Premi Memorial Lluís Companys de la Fundació Josep Irla, el 2010.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha fet ressò del decés amb una entrada a la xarxa social X en què afirma que Colón "va demostrar que la inclusió i la dignitat també es construeixen creant oportunitats".
També ha considerat que el projecte de La Fageda "ha transformat moltes vides i s'ha convertit en un referent de l'economia social a Catalunya". El cap de l'executiu català ha traslladat el condol a la família, amistats i a tot l'equip de la cooperativa.
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