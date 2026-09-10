Dos manresans aposten per la festa de dia amb Concepte Zero, una proposta d'oci amb música house
La primera edició d'aquesta iniciativa tindrà lloc el pròxim 19 de setembre al Shooter Club de Sant Fruitós de Bages
Regió7
Dos amics manresans vinculats al món de l'oci i la música portaran al Bages la festa de dia. Són l'Isaac Iska Moya i Josep Xupi Ferrer, que han impulsat la creació de Concepte Zero, una aposta per una nova manera d'entrendre els esdeveniments festius que estarà centrada en la música house. La primera edició d'aquesta iniciativa tindrà lloc el pròxim 19 de setembre al Shooter Club de Sant Fruitós de Bages.
El projecte de Moya i Ferrer parteix d’una inquietud compartida: la sensació que bona part de les propostes d’oci actuals continuen concentrant-se en la nit, amb horaris similars, i amb l’alcohol com un dels elements principals de la festa.
Davant d’aquesta realitat, Concepte Zero proposa una alternativa: començar la festa abans, gaudir de la música durant el dia i posar el focus en l’experiència i en compartir moments amb els altres.
La proposta no es presenta com una festa contra l’alcohol ni està pensada exclusivament per a persones que no en beuen. Es tracta, simplement, d’oferir "una manera diferent" de viure l’oci, amb una selecció de begudes "sense alcohol" i la música "com a eix vertebrador", expliquen.
Sota el lema: “La música també es viu de dia”, i després de mesos donant forma al projecte, el pròxim 19 de setembre se celebrarà la primera edició. L’esdeveniment tindrà lloc de 9 del matí a 2 del migdia i, en aquesta primera edició, la jornada començarà amb una classe guiada de 9 a 10 del matí. Després, la jornada comptarà amb música house, una selecció de begudes sense alcohol i diferents propostes pensades per gaudir de l’espai i de l’ambient durant el matí.
La primera edició serà el primer pas d’un projecte que neix "amb la voluntat de continuar creixent i arribar a diferents espais", detallen els seus creadors.
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