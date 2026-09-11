Fora del podi
Aragó desplaça Catalunya del podi de les autonomies amb millor trajectòria econòmica d’Espanya
Un informe del Banc d'Espanya situa la comunitat aragonesa en el grup amb millor posició econòmica del país juntament amb Madrid i País Basc, que al seu torn s’integra en el tercer grup amb més dinamisme d’Europa
Marcos Calvo Lamana
Aragó ha pujat al podi de les economies regionals amb més dinamisme a Espanya després de desplaçar Catalunya de la tercera posició, segons l’informe publicat aquest dijous pel Banc de Espanya, que al·ludeix també al fet que la seva situació és una de les més favorables a llarg termini. De la mateixa manera, la comunitat aragonesa puja al nivell de Madrid i el País Basc com el selecte club 3 entre les principals economies europees, el grup amb millor posició entre les 17 autonomies espanyoles.
Així consta en l’informe del Banc d'Espanya «Dinàmiques de convergència regional en les principals economies europees», que analitza l’evolució de 98 regions d’Espanya, Alemanya, França i Itàlia entre 1998 i 2025. La institució financera conclou que els territoris en què es divideixen els quatre països no convergeixen cap a un únic nivell de renda, sinó que ho fan dins de diferents grups amb característiques estructurals similars. Segons la darrera actualització de l’informe, la transformació econòmica d’Aragó en el primer quart del segle XXI l’ha portat a compartir club amb Madrid i País Basc, mentre que Catalunya, Navarra, Galícia, Castella i Lleó, La Rioja, Extremadura i Balears formen part del grup següent.
El document assegura que Aragó adquireix especial rellevància per l’arribada i expansió de grans projectes industrials, tecnològics, energètics i logístics en un context de transformació econòmica. L’estudi assenyala que l’efectivitat de les inversions en capital físic depèn en bona mesura del nivell de capital humà i de la capacitat de les economies regionals per incorporar i difondre avenços tecnològics. La comunitat ha aconseguit captar en els darrers anys diversos projectes de centres de dades de grans multinacionals tecnològiques, que se sumen, a més, a un vigorós sector logístic i a la consolidació de la indústria de l’automòbil, que ha trobat un nou pilar amb l’arribada de la gigafactoria de Figueruelas que promouen Stellantis i CATL.
El PIB per càpita és molt més baix
Tanmateix, el Banc d'Espanya apunta a un gran repte: equiparar la riquesa dels aragonesos a la dels seus nous companys de classe. El producte interior brut per càpita d’Aragó és un 17,3% més baix que la mediana de l’esmentat grup 3 d’Europa, mentre que el País Basc està només un 4,9% per sota i Madrid se situa un 2,4% per sobre.
Aragón s’uneix a la Comunidad de Madrid i al País Basc per formar un trio d’asos com els únics integrants del país al club 3 de les regions europees, atès que España no compta amb cap representant en els grups de més dinamisme. El Banc d'Espanya situa els integrants del club 1, els de prestacions més elevades, a les regions alemanyes i a la comuna francesa on s’ubica París. El segon club està format per més regions alemanyes i una sola representant d’Italia, la província autònoma de Bolzano, situada a la zona sud del Tirol i on el 70% de la població parla alemany.
Per a la consellera d’Economia, Competitivitat i Treball, del Govern d'Aragó, Eva Valle, l’informe del Banc d'Espanya «refrenda l’estratègia del Govern d'Aragó. Les inversions són una oportunitat per poder aprofitar i liderar la revolució tecnològica i l’economia del segle XXI, en benefici de la nostra economia, la seva capacitat de competir i del nostre teixit productiu». Valle ha subratllat que aquest procés «s’està veient amenaçat per la manca de planificació, execució i gestió de la xarxa de transport o el projecte de decret que regula els centres de dades i que, si no canvia, es pot endur per davant milers de milions d’inversions en un dels sectors estratègics amb més potencial de creixement i clau en la capacitat de competir i generar benestar a la nostra regió i a les nostres empreses i mantenir-nos així entre els territoris més desenvolupats».
L’informe del Banc d'Espanya assegura, així mateix, que el punt de partida és favorable, però marca reptes per a Aragó que passen per aprofitar les noves inversions per enfortir també el teixit empresarial local, impulsar la qualificació professional, millorar la transferència de coneixement i augmentar la productivitat de les petites i mitjanes empreses.
Per al Banc d'Espanya, la comunitat compta amb una posició de partida favorable i una elevada dotació de capital, però el salt cap a una economia de més productivitat dependrà de la seva capacitat per generar i atreure talent i transformar les noves inversions en coneixement, innovació i ocupació qualificada.
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