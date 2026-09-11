La CNMC concedeix una «amnistia» a milers d’empreses per continuar enviant SMS comercials amb els seus àlies sense l’autorització oficial
Les empreses tenen fins al 15 de setembre per registrar els noms amb què envien comunicacions als seus clients, sota l’amenaça de bloquejos immediats de les telecos si no ho fan
David Page
La cursa perquè les companyies espanyoles registrin els àlies amb què envien missatges comercials per telèfon als seus clients entra en la recta final. Les empreses tenen fins al 15 de setembre per registrar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) els noms amb què apareixen com a remitents en els missatges SMS, MMS (multimèdia) o RCS (multimèdia enriquit).
Si no ho fan, a partir d’aquesta data les telecos tenen l’obligació de bloquejar els missatges que utilitzin àlies que no estiguin inscrits. Tanmateix, la CNMC ha decidit obrir la mà i concedir una mena d’«amnistia» temporal a milers d’empreses perquè puguin continuar utilitzant els seus àlies encara que no tinguin l’autorització formal.
El consell de la CNMC ha aprovat en la reunió d’aquesta setmana concedir un període de gràcia a les companyies que han tramitat la seva sol·licitud de registre de l’àlies i que són considerades proveïdores de confiança, segons confirmen fonts de l’organisme. Gràcies a aquesta mesura, les empreses podran continuar enviant missatges comercials utilitzant els seus sobrenoms mentre esperen que finalitzi el procés de tramitació de la seva petició de registre.
Més de 13.500 autoritzacions
No es tracta d’una pròrroga dels terminis per presentar les sol·licituds —el Govern ja va ampliar del 7 de juny al 15 de setembre la data límit per inscriure’s al registre d’àlies i no hi ha previsió d’un nou ajornament—, sinó que és només un període transitori per evitar problemes a les empreses que ja han fet els deures tramitant la seva sol·licitud però encara no han obtingut l’autorització oficial. La CNMC ja ha autoritzat el registre dels àlies de més de 13.500 companyies, però encara té en procés de tramitació i estudi les sol·licituds de prop de 6.000 empreses més, tot i que, segons reconeix la mateixa institució, són xifres que canvien «cada minut».
L’organisme presidit per Juan José Ganuza fa temps que insta les empreses espanyoles a registrar els seus àlies per evitar interrupcions en les seves comunicacions amb la seva marca comercial. Si no ho fan, no podran utilitzar els seus àlies i només podran fer comunicacions en què aparegui el número de telèfon com a únic indicador del remitent. La CNMC continua fent una crida directa a la ciutadania, les pimes, els autònoms i les petites empreses perquè atenguin les notificacions electròniques que els ha enviat l’organisme, després d’haver constatat que un percentatge significatiu d’aquestes comunicacions no està sent obert pels destinataris i no es pot completar el procés d’autorització.
L’obligació que les companyies s’inscriguin al nou registre d’àlies és una iniciativa que forma part del Pla Antiestafes del Govern per reforçar la seguretat de les comunicacions electròniques i evitar la suplantació d’identitat i el frau a través de marques conegudes. L’objectiu és recuperar la confiança dels usuaris en les comunicacions electròniques a través de missatges i reforçar-ne la protecció davant els intents de frau per suplantació d’identitat, una pràctica cada vegada més freqüent en què els estafadors utilitzen àlies —per exemple, el nom d’un banc o d’una empresa— per fer veure que un missatge procedeix d’una entitat legítima.
L’obligació afecta qualsevol entitat pública o privada que utilitzi identificadors alfanumèrics, ja sigui la seva raó social, nom comercial, marca o domini web, en lloc d’un número de telèfon per enviar avisos d’entrega, recordatoris de cites o missatges comercials. Entre els sectors més directament afectats per la mesura hi ha els bancs, els comerços, les asseguradores, les companyies de transport i les administracions públiques.
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