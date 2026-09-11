Empreses
Oscar Pierre i Sacha Michaud estudien recomprar Glovo
Els fundadors de l’empresa catalana de repartiment aspiren a recuperar el control de la tecnològica que van crear el 2014
Albert Martín
El 31 de desembre del 2021, pocs minuts abans de les campanades, Glovo anunciava que el gegant alemany del repartiment Delivery Hero havia ampliat la seva presència en la companyia i es convertia en el seu principal accionista. L’operació va suposar que la start-up, una de les sis empreses nascudes a Catalunya amb la consideració d’‘unicorn’ –valoració de mercat de més de 1.000 milions d’euros–, va deixar de tenir una propietat catalana.
Cinc anys després, i després de no poques vicissituds, Oscar Pierre i Sacha Michaud, fundadors de l’empresa de les motxilles grogues, estudien recuperar el control de l’empresa que van fundar el 2014. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO de fonts del sector, els dos empresaris estudien fórmules per portar a terme un ‘management buy out’ sobre una empresa en la qual encara exerceixen com a directius.
Les fonts consultades recorden que després de la recent macrooperació de compra d’Uber sobre Delivery Heroe, el nou comprador estava forçat per raons de competència a desprendre’s de la seva operativa a cinc mercats (Espanya, Portugal, Polònia, Romania i Moldàvia), que van ser comprats pel fons nord-americà SSW. Aquest fons es va comprometre al pagament de prop de 1.400 milions d’euros pel negoci d’aquests cinc països i de nou mercats més.
Va ser després d’aquesta successió de compravendes quan els dos fundadors de la tecnològica del Poblenou van veure la seva oportunitat, i fonts del sector apunten que Pierre i Michaud analitzen presentar una oferta pels cinc esmentats mercats europeus.
Es pot recordar que Delivery Heroe va perdre 782 milions d’euros, malgrat tenir uns ingressos de més de 14.800 milions. No existeixen dades desagregades respecte a Glovo, però el 2024 va aconseguir uns ingressos procedents de la venda d’aliments de 280 milions d’euros a Espanya.
Consultat per aquest diari, Sacha Michaud ha manifestat que «molts actors s’estan interessant per l’operació» i que «el ‘management buy out’ podria ser una opció entre algunes d’altres, però actualment és aviat per avançar cap escenari». «Ni Oscar Pierre ni jo mateix estem liderant cap conversa en aquest sentit», ha afegit l’empresari.
Aquest ‘management buy out’ suposaria per al Pierre i Michaud la tornada a la condició de propietaris de l’empresa. Actualment, tots dos mantenien els càrrecs directius. El primer n’era el conseller delegat i el segon, el vicepresident de Relacions Institucionals. Fonts de l’ecosistema de les empreses emergents de la capital catalana apunten que tenien previst continuar-hi aproximadament un any més, fins a l’estiu del 2027.
Les operacions en què els directius intenten fer-se amb el control de l’empresa no són habituals en l’economia espanyola. Hi ha, però, algun cas conegut, com la recompra que Carlos Colomer va fer l’any 2000 del negoci de productes de perruqueria professional de Revlon, que ell mateix dirigia.
Si Pierre i Michaud arribessin a recomprar Glovo, trencarien una inèrcia que s’ha produït en els últims temps amb la pèrdua de la propietat de múltiples empreses catalanes, en operacions que han suposat l’adeu a la propietat de companyies com Celsa, Cirsa, Panrico, Chupa Chups, Palex, Miquel Alimentació, Titan, Pronovias, Codorníu, Freixenet i Pastas Gallo. Als despatxos de poder econòmic aquesta tendència genera preocupació i l’adquisició de Glovo seria rebuda com una bona notícia.
Un problema d’escala
Les fonts consultades per aquest diari han expressat una certa sorpresa davant l’intent de Pierre i Michaud de recuperar el control de Glovo per tres raons: en primer lloc, Glovo mai ha generat beneficis. En segon lloc, al sector s’entenia que ser rendible en un mercat amb competidors globals és molt difícil i requereix una certa escala. En tercer lloc, pels històrics problemes de Glovo amb la justícia espanyola a causa de la seva relació laboral amb els seus repartidors.
Una cadena de litigis que, de moment, ha provocat que la companyia de les motxilles grogues hagi pagat o consignat judicialment 528 milions d’euros per sancions imposades per la Inspecció de Treball. Xifra que, segons recull l’últim informe financer de Delivery Hero, podria elevar-se fins als 860 milions d’euros.
Des de fa gairebé tres anys un jutjat de Barcelona investiga si hi ha prou indicis per jutjar el conseller delegat de Glovo per desatendre durant anys els requeriments de l’autoritat laboral i abans d’acabar el mes de setembre el jutge podria prendre la decisió definitiva sobre això.
Malgrat tot, i tot i la discreció que han mantingut al llarg d’aquests anys, Pierre i Michaud gaudeixen d’un sòlid reconeixement en els cercles empresarials per la seva tasca al capdavant de la companyia. Glovo sempre ha tingut la seva seu a Barcelona i va ser pionera en un ecosistema que ha portat la capital catalana a ser una de les ciutats d’Europa més dinàmiques al camp de les empreses emergents i un important pol d’atracció de departaments tecnològics de multinacionals de tot el món.
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