Mercat immobiliari
Els xalets guanyen pes i ja concentren una de cada quatre compravendes d’habitatge
Les operacions d'habitatges unifamiliars van suposar en el primer semestre el 25,1% de totes les operacions, la seva quota més gran des del 2007, després d’aguantar millor que els pisos la caiguda de les compravendes
Gabriel Santamarina
Els xalets guanyen terreny al mercat residencial espanyol. Un de cada quatre habitatges que van canviar de mans durant el primer semestre de l’any van ser unifamiliars, el pes més gran a què arriba aquesta tipologia d’immobles en el període des que comença la sèrie històrica del Consell General del Notariat, el 2007. Un avanç que es produeix, a més, en un moment de refredament generalitzat de les compravendes i que s’explica perquè aquest tipus d’habitatge està resistint millor que els pisos el descens de les operacions.
Entre el gener i el juny es van formalitzar 88.585 compravendes d’habitatges unifamiliars, sobre un total de 353.237 operacions, cosa que situa la seva quota en el 25,1%. Un any abans, els xalets havien representat el 23,8% del mercat i abans de la pandèmia, en el primer semestre del 2019, suposaven el 21,8%. En poc més de set anys, per tant, el seu pes ha augmentat més de tres punts percentuals.
L’actual quota supera fins i tot la registrada en el primer semestre del 2021, quan els canvis de preferències associats a la pandèmia van portar molts compradors cap a habitatges de més mida, amb espais exteriors o situats fora dels nuclis urbans més densos. Llavors, els xalets van arribar a representar el 24,8% de les operacions. El seu pes es va moderar posteriorment fins al 23,4% el 2022, el 23% el 2023 i el 22,4% el 2024, però la tendència s’ha invertit amb força durant els dos últims exercicis: va pujar al 23,8% el 2025 i arriba ara al 25,1%.
Malgrat l’anterior, l’augment de quota no significa que les vendes de xalets estiguin creixent en termes absoluts. De fet, també retrocedeixen respecte a l’extraordinari nivell assolit durant el primer semestre del 2025. La diferència rau en la intensitat de la caiguda. Les operacions d’habitatge unifamiliar van descendir un 2,9% interanual, mentre les compravendes de pisos van caure un 9,3% menys, tres vegades més.
Fins al 43% de les vendes a Castella-la Manxa
Aquest fenomen té una segona derivada, ja que la venda de cases unifamiliars varia en funció de la comunitat autònoma, amb especial protagonisme a l’interior peninsular. Castella-la Manx encapçala el mapa:el 43,5% de tots els habitatges venuts durant el primer semestre van ser unifamiliars. El segueix Extremadura, on representen el 40,4% de les compravendes, Múrcia, el 35,9%, i Castella i Lleó, el 33,1%. La presència és elevada també a Galícia (31%), Andalusia (30,1%) i el País Valencià (25,7%).
En l’extrem contrari apareixen alguns dels mercats més urbans i densos del país. A Madrid, els habitatges unifamiliars amb prou feines representen el 11,5% de las compravendes, malgrat ser una de les regions amb més volum de transaccions. El percentatge és encara inferior al País Basc, on únicament suposen el 6,4%, mentre que a Catalunya arriba al 19,8%.
Castella-la Manxa no només és la comunitat amb més proporció de vendes d’habitatges unifamiliars, sinó també en la que més han augmentat les compravendesen els últims anys. En el primer semestre del 2019 suposaven el 35,6% de totes les transaccions i ara arriben al 43,5%, gairebé vuit punts percentuals més.
El creixement també és molt significatiu a l’Aragó, on la quota ha augmentat 6,7 punts des del 2019; Extremadura, amb 6,5 punts més; Galícia, també amb prop de 6,5 punts; La Rioja, amb 6,3 punts, i Castella i Lleó, amb 5,6 punts. Múrcia, Cantàbria o Navarra també presenten avenços superiors a quatre punts percentuals respecte al període anterior a la pandèmia.
El moviment no es reprodueix amb la mateixa intensitat als grans mercats urbans. A Madrid, el pes dels habitatges unifamiliars es manté pràcticament sense canvis respecte al 2019, lleugerament per sota del nivell que registrava llavors. Les Balears són l’excepció, ja que la quota d’unifamiliars és actualment inferior a la que tenia abans de la pandèmia.
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