Elon Musk se suma als seus rivals en la crida a frenar el desenvolupament de la intel·ligència artificial
Els responsables d'xAI, Anthropic i OpenAI advoquen per alentir el desenvolupament tecnològic per garantir un millor alineament dels models i evitar que perdin el control davant de la societat
EFE
El magnat Elon Musk coincideix amb els seus rivals, Dario Amodei, d’Anthropic, i Sam Altman, d’OpenAI, en la necessitat d’alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial (IA) pels riscos de seguretat que comporta.
Musk, creador de la companyia d’intel·ligència artificial xAI, ha donat suport a X a la declaració d’Amodei, que va publicar ahir un assaig en què demanava a la indústria «un ritme més lent» en el desenvolupament d’aquesta tecnologia pels riscos que comporta, com ara perdre el control dels sistemes d’IA i la disrupció econòmica.
«Dario té raó», va escriure poc després Musk a la seva xarxa social, X.
Amb aquest gest, el fundador de Tesla se suma a Altman, que aquest dissabte també va donar suport a la crida d’Amodei per moderar la velocitat de desenvolupament de la IA.
«La IA ha avançat a un ritme dràsticament més ràpid»
Els líders d’OpenAI i Anthropic van anunciar que les seves companyies permetran que avaluadors independents auditen els seus sistemes, una mesura que Musk no ha acabat d'aclarir si també es podria aplicar a la seva empresa.
En el seu assaig, Amodei adverteix del mal ús de la IA per a possibles ciberatacs i bioterrorisme, ja que considera que «des d’aquest estiu, la intel·ligència artificial ha anat avançant a un ritme dràsticament més ràpid, impulsada principalment per la creixent capacitat de la mateixa IA per desenvolupar la pròxima generació d’IA».
En el seu escrit, el creador d’Anthropic es va referir concretament a l’incident dels agents d’OpenAI contra l’empresa Hugging Face, en què un eixam d’agents va actuar «com un col·lectiu fanàticament entregat: van dur a terme ciberatacs contra objectius que no se’ls havien assignat i que no tenien res a veure amb la tasca en curs».
Per fer front a l’amenaça, Amodei va plantejar una estratègia en tres fases orientada a regular el ritme de desenvolupament de la tecnologia sense cedir l’avantatge estratègic a països com la Xina.
El directiu va concloure que alentir el progrés aportaria un o dos anys crucials perquè la comunitat investigadora domini l’alineament i la interpretabilitat dels models, garanteixi un debat públic adequat i redueixi el risc que la tecnologia escapi del control de la societat.
L’escrutini sobre la IA va créixer aquesta setmana, quan un investigador d’Anthropic va dimitir per la preocupació que l’empresa i els seus competidors no estiguessin desenvolupant models d’IA de manera responsable.
L’investigador, Jacob Coxon, que també havia treballat per a OpenAI, competidora d’Anthropic, va afirmar que aquestes companyies estaven més centrades a superar-se mútuament que no pas en la seguretat dels seus productes.
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