PUJADES DE PREUS
La inflació amenaça d’empitjorar més que mai la pujada de tardor
Habitatge, energia, combustibles i alimentació han rebut el primer impacte inflacionista, que amenaça d’acabar repercutint en salaris i pensions
Jaime Mejías
Un dels períodes més temuts per les famílies al llarg de l’any és la costa de gener, quan les despeses extraordinàries de Nadal desquadren els comptes. Ara bé, una altra costa, que històricament ha passat més desapercebuda, s’està empinant cada vegada més: la de tardor. Els espanyols es van adonant que el xoc energètic els afecta la butxaca a mesura que, de tornada de vacances, deixen l’autovia per anar a la benzinera. La gasolina sense plom 95 ronda ja els 1,85 euros per litre de mitjana a Espanya, mentre que la sense plom 98 supera ja els dos euros per litre. El gasoil, per la seva banda, està en els 1,81 euros per litre.
Aquest és només un exemple dels efectes de la guerra de l’Iran, que dura ja més de sis mesos i que ha encarit gran part dels béns i els serveis bàsics, als quals se sumen els que ja estaven en màxims històrics. La vivenda, l’energia, el combustible i l’alimentació han exhibit alces sense precedents al llarg de l’any, i tot i que el clima d’inestabilitat es va moderar temporalment, la tornada als bombardejos ha fet tornar la incertesa.
Els espanyols es posen les mans al capdavant al comprovar les factures, el preu del combustible al sortidor i el dels ous, la carn o el cafè. Amb la inflació en el 4,3%,en màxims en tres anys i mig i la quarta xifra més alta del total de la Unió Europea (UE), les famílies han de realitzar un esforç encara més gran per arribar a final de mes.
De lloguer o en propietat, la vivenda no dona treva
Una de les crisis més greus de l’economia espanyola amenaça d’aprofundir-se a causa del repunt de la inflació: la vivenda. L’última dada de l’INE mostra que el preu de la vivenda lliure s’ha disparat el 12,2 % en el segon trimestre d’aquest any. Ja són cinc els trimestres consecutius en què la vivenda puja més d’un 12% si es compara amb el mateix període de l’any anterior. I el futur promet encara més pujades, endinsant-se en la crisi. BBVA Research manté la seva previsió que el preu de la vivenda augmentarà el 12% en el conjunt del 2026 i el 5,7% el 2027.
Malgrat que accedir a un immoble en propietat és avui dia missió impossible per a molts, el lloguer no mostra millors senyals. Des d’Asval apunten que el veritable problema el tenen els inquilins que accedeixen ara al mercat, ja que poden trobar-se amb augments interanuals «més del doble d’elevats», amb el lloguer pujant el 5,8% a l’agost respecte a l’any anterior. «S’està consolidant una bretxa creixent entre els qui disposen d’un contracte de lloguer i els que necessiten accedir a un», conclouen.
Quant a les hipoteques, l’Associació Hipotecària Espanyola (AHE) espera que l’euríbor pugi «algunes dècimes més» durant la tardor, malgrat que ja es mou entorn del 3%. Segons els seus càlculs, un augment de 0,5 punts en una hipoteca nova podria portar associat a una alça superior al 5%. No obstant, matisen que els préstecs més antics veuran reflectit un augment més moderat.
Així, des de la patronal no veuen aparences que les alces remetin a curt o mitjà termini. Tant el preu de la vivenda com les condicions de finançament continuaran debilitant l’accés a la compra.
El replegament de les rebaixes fiscals promet un dur hivern energètic
Malgrat que la vivenda no està directament influïda per l’impacte de la guerra de l’Iran, l’energia sí que ho està. Per pal·liar l’alça a les factures, el Govern central va aprovar a finals de març un reial decret llei de rebaixes fiscals. L’IVA de la llum, el gas i el combustible es va rebaixar temporalment del 21% al 10%,entre altres mesures.
No obstant, gran part de l’escut social de l’Executiu va deixar d’aplicar-se al llarg de l’estiu, i la situació continua tensada. Segons les dades de Red Eléctrica, el preu del quilowatt hora s’ha encarit el 20,9% entre agost i setembre, cosa que demostra la magnitud del fenomen. Els mercats no mostren que els preus es moderin, sinó tot el contrari. Segons OMIE, l’operador del mercat elèctric, el preu majorista previst per a Espanya ronda els 135 euros per megawatt hora entre octubre i desembre, davant els 115 euros previstos per als primers mesos del 2027. Les projeccions sempre poden canviar, i més encara en un entorn tan volàtil, però la imatge preliminar de la tardor és d’una factura encara més cara.
L’arribada de la tardor afegeix una circumstància agreujant: el consum elèctric creix a mesura que va augmentant el fred. Segons assenyala l’Estudi de Consum i despesa energètica de les llars espanyoles, elaborat per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), el mes de setembre suposa un 3,82% del consum energètic anual, mentre que la xifra ascendeix fins al 6,39% a l’octubre i al 9,44% al novembre.
El gas també promet un hivern de factures altes. Des de finals de febrer, el preu de referència a Espanya s’ha més que duplicat: ha passat de 31 euros per megawatt hora a 71 en poc més de sis mesos. Sedigas, la patronal del sector, anticipa una revisió a l’alça de la tarifa regulada a l’octubre, tot i que adverteix que encara no es pot quantificar la quantitat.
Carme Poveda, directora d’Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona, alerta del perill que un escenari d’inflació prolongada alimenti la inflació subjacent. Aquest índex exclou els aliments i productes energètics, volàtils per naturalesa. Si els costos de producció, transport i distribució augmenten, la inflació es perpetua.
El cru ha vorejat durant la setmana els 100 dòlars, i la gasolina exhibeix una alça del 60% des de començament d’any
El petroli catapulta el combustible
En el cas dels combustibles, revisant les mitjanes oficials, des del gener el gasoil s’ha encarit el 26%, mentre que la gasolina ho ha fet en un 18 %. Inés Cardenal, portaveu de l ’Associació de la Indústria del Combustible d’Espanya (AICE),afirma que els productes ja refinats com el gasoil, la gasolina i el querosè estan molt més tensats que el barril de cru Brent, atesos els atacs a importants refineries del golf Pèrsic. Alhora, a aquesta circumstància se suma la pèrdua progressiva de la capacitat de refinament d’Europa, d’aproximadament un terç en els últims 15 anys.
Malgrat la conjuntura internacional, Cardenal assenyala que Espanya està més protegida que la resta del món en vista del desproveïment. «A Espanya, les companyies que operen refineries van fer una inversió de gairebé 7.000 milions d’euros entre el 2008 i el 2012. El sistema de refinament espanyol és el més flexible i competitiu de la UE», comenta. Així, el nostre país té la capacitat de substituir molt fàcilment uns crus per d’altres, gràcies a la diversificació del subministrament, «d’uns 30 tipus de crus procedents d’uns 20 països», segons l’AICE.
No obstant, la robustesa d’Espanya no la fa immune a la pujada de preus. Malgrat que la indústria no realitza previsions sobre el preu del combustible, la seva evolució està ancorada a la del barril de Brent. El cru és en l’actualitat un dels productes més volàtils del món, tant pel tancament d’Ormuz com pels bombardejos de refineries. Amb els últims atacs a l’Orient Mitjà, el barril de Brent ha vorejat els 100 dòlars. Des de començament d’any, la pujada és del 60%,demostrant la magnitud del xoc.
La distribució, entre tocar preus o retallar marges
La cistella de la compra promet convertir-se en un maldecap per als consumidors espanyols. El ciutadà que entri al seu supermercat de confiança aquest setembre observarà que gran part dels productes bàsics s’han encarit, amb l’ IPC d’agost reflectint una pujada interanual del 2,4 %. Segons l’INE, en comparació amb l’estiu del 2025, els ous acumulen una pujada del 13,4%,el boví del 9,9% i el peix del 7,7%.
Un dels principals indicadors per mesurar el futur del preu dels aliments el maneja el Banc Central Europeu (BCE). El supervisor avança que la inflació alimentària a l’eurozona continuarà augmentant fins a tocar sostre la primavera del 2027, al voltant del 3,7 %.
Fonts del sector de la distribució descarten, no obstant, una onada immediata d’inflació alimentària a la tardor, i aposten més aviat per una alça sostinguda. Malgrat que certs productes sí que han començat a encarir-se en origen, els supermercats, atesa la volatilitat internacional, han decidit absorbir els esmentats increments a través dels marges abans que tocar els preus. Les mateixes fonts detallen que la situació és en aquests moments massa inestable per realitzar previsions.
No obstant, els supermercats podrien actuar de forma més agressiva en cas que el consum es debiliti. Sempre que les vendes romanguin estables, la competència entre distribuïdors desincentiva apujar preus. En cas contrari, poden fer aparició polítiques comercials agressives i descomptes. Fins al moment, destaquen, el consum continua robust gràcies a dos fenòmens: la immigració i el turisme.
Bitllets més cars, però la gana intacte
L’encariment del querosè ha tensionat considerablement l’operativa de les aerolínies, però les companyies no estan traslladant automàticament aquest augment al preu dels bitllets. Javier Gándara, president de l’Associació de Línies Aèries (ALA), la patronal de 70 empreses del sector, reconeix que gran part de les companyies aèries estan absorbint part de l’augment de costos mitjançant el deteriorament dels seus marges, com mostren els seus últims comptes.
A finals de juliol, la Global Business Travel Association (GBTA) va estimar que el preu mitjà dels bitllets d’avió pujarà el 4,7% el 2026 a nivell mundial, fins a arribar a una mitjana de 756 dòlars (650 euros). No obstant, Gándara no tem per la gana del públic per viatjar. «Per a aquest 2026, tot indica que tornarem a tenir un altre rècord de tràfic aeri. El còmput acumulat fins al juliol va ja en un 4% per sobre del mateix període del 2025», comenta el cap de la patronal.
El transport públic, malgrat la pujada de preus generalitzada, no encarirà tarifes a la tardor, ja que es revisen sempre a final d’any. Així ho sostenen des de l’Associació de Transports Públics Urbanos i Metropolitans (Atuc), tot i que apunten que l’augment de costos laborals i energètics tensa l’operativa. Malgrat les dificultats, el sector confia que la introducció del bitllet únic el 2027 mantingui les bonificacions per part del Govern.
Des de finals de febrer, el preu del gas s’ha més que duplicat: de 31 euros per megawatt hora a 71 en poc més de sis mesos
Poc marge per apujar taxes, tret de la incògnita de la recollida d’escombraries
Les taxes municipals no apunten a una pujada generalitzada, especialment de cara al 2027, al ser un any electoral. El sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda, Gestha, recorda que els ajuntaments tenen marge per modificar determinats tributs, tot i que amb límits legals, per la qual cosa l’evolució dependrà de les decisions de cada ajuntament.
L’excepció és la taxa de residus, que els municipis estan obligats a establir per cobrir el cost de la recollida, transport i tractament de les escombraries. Segons l’Observatori de la Fiscalitat dels Residus, la taxa mitjana va passar de 100,12 euros anuals per llar el 2024 a 116,32 euros el 2025, el 16,2% més. En termes generals, la recaptació per taxes i altres ingressos municipals va arribar als 9.889 milions el 2024, davant els 9.653,8 milions de l’any anterior.
Les assegurances pugen amb els costos de reparació
Les assegurances també poden traslladar el repunt de costos a les llars. Les primes es revisen tenint en compte factors com les reparacions, els materials i la mà d’obra, per la qual cosa un encariment d’aquests components acaba pressionant a l’alça les pòlisses. Mapfre Economics, el servei d’estudis del sector de la companyia d’assegurances, assenyala que el cost dels sinistres continua augmentant i que el context geopolític pot mantenir aquesta pressió. Les despeses sanitàries i de reparació també continuen creixent, i les companyies d’assegurances ja han traslladat part de l’increment a les primes, especialment en els segments de salut, motor i multiriscos.
Col·legis, salaris i pensions, en una espiral
El setembre també marca la tornada al col·le, tot i que l’impacte sobre les famílies serà desigual. Ana Alonso, portaveu de la Confederació Espanyola de Centres d’Ensenyament (CECE),assenyala que les partides que depenen directament dels centres – quotes, llibres o uniformes – pugen «en línia, o fins i tot per sota, amb l’IPC».
Aquest curs, llibres i uniformes s’encareixen entre l’1,5% i el 2%,mentre que l’escolarització privada registra augments similars. Fa anys que les escoles, explica Alonso, contenint els preus malgrat l’increment dels seus costos, per la qual cosa les pressions més grans es concentren en serveis externalitzats com a menjador, transport i extraescolars. «Si cal buscar culpables, són a l’energia, els carburants, la vivenda i l’alimentació, no a l’escola», remarca.
Santiago Carbó, catedràtic d’Economia a CUNEF Universitat, adverteix que «una pujada que va començar el petroli pot acabar apareixent en nòmines, pensions, hipoteques o assegurances», en el que es coneix com a efectes de segona ronda. Els salaris ja reflecteixen part d’aquesta pressió. Javier Pacheco, secretari general de CC.OO., xifra en el 5,1% el creixement del salari mitjà mensual entre 2025 i el primer trimestre del 2026, tot i que amb grans diferències sectorials: «En el subministrament d’energia puja el 17,6%, mentre que en hostaleria només l’1,1%». La CEOE, amb una altra metodologia i període de referència, situa l’augment salarial en el 4% durant el primer semestre. El risc, coincideixen, apareix si la inflació es prolonga i les empreses traslladen els costos més elevats als preus.
Les pensions també poden veure’s afectades, tot i que el mecanisme de revalorització està vinculat a l’IPC mitjà i no a la dada puntual d’un mes. El 2026 ja han pujat el 2,7%, i si la pressió inflacionista persisteix, augmentarà la despesa pública. En aquest context, el repunt dels preus pot generar un cercle de més salaris, pensions i costos empresarials que torni a alimentar la inflació, complicant encara més l’espiral.
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