BBVA crea una solució única per reduir els temps de constitució d’empreses a Espanya
El banc basc ha posat en marxa una via digital i 100% en remot per acompanyar els emprenedors en aquest procés
Regió7
BBVA ha posat en marxa una solució digital i 100% en remot que acompanya els emprenedors durant el procés de constitució de les seves empreses. L’eina els guia des dels primers passos fins a la posada en marxa del negoci, centralitza en un únic espai les gestions de constitució i permet obrir el compte de manera totalment en línia. D’aquesta manera, la solució redueix de manera significativa el temps i els desplaçaments dedicats a aquests tràmits, excepte en determinades excepcions. BBVA dona així resposta a una de les principals dificultats a què s’enfronten els emprenedors, en convertir un procés tradicionalment complex en un itinerari digital, guiat i autònom, des de l’inici del projecte fins a l’obertura del compte bancari per començar a operar.
Amb aquesta solució, l’emprenedor sap quin tràmit ha de fer en cada moment, quina documentació necessita i quin és el pas següent. A més, pot consultar l’estat del procés i les gestions pendents, així com accedir a suport especialitzat quan ho necessiti.
“Volem que constituir una empresa deixi de ser un procés complex perquè els emprenedors puguin dedicar-se a fer realitat el seu projecte. Amb aquesta solució fem un pas més en el nostre compromís amb les pimes, eliminant friccions des del primer moment i facilitant que una idea es pugui convertir en un negoci operatiu de manera més àgil i senzilla”, ha assenyalat José Luis Serrano, director de Pimes de BBVA a Espanya.
El recorregut, 100% guiat, permet al client obrir digitalment un compte provisional, aportar el capital social i identificar-se de manera remota mitjançant el DNI, un selfie i un vídeo-selfie. El servei també acompanya el client en les gestions necessàries per constituir la societat, com ara l’emplenament del Document Únic Electrònic (DUE), la preparació dels estatuts, el registre i la signatura davant de notari. Un cop constituïda l’empresa, només cal incorporar la documentació definitiva per formalitzar el compte i començar l’activitat.
Un cop finalitzat el recorregut, la nova empresa pot accedir a BBVA Empreses i operar a través de la banca digital, culminant en un mateix entorn el procés iniciat durant la seva constitució. A més, tant la signatura dels contractes com de la documentació es poden fer de manera remota mitjançant un codi de verificació enviat al telèfon mòbil, de manera que els emprenedors no s’han de desplaçar en cap moment.
Amb aquesta iniciativa, BBVA fa un pas més en el seu compromís amb el teixit empresarial i els emprenedors a Espanya, basant-se en la tecnologia i la digitalització per facilitar la creació de noves activitats econòmiques.
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