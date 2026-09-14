Els productors de calçots comencen ja la campanya pressionats per la forta demanda i el canvi climàtic
El consum d’aquesta varietat de ceba s’ha disparat un 230% en una dècada i ha conquerit nous mercats fora de Catalunya. Cada temporada es produeixen uns 60 milions de calçots i es fan al voltant de cinc milions de calçotades
María Jesús Ibáñez
A mitjans d’agost, Josep Panyella ja plantava calçots a la seva finca de Ca l’Aimar, a Gavà, en ple parc agrari del Baix Llobregat. Sota un sol de justícia, Panyella anava col·locant, amb l’ajuda d’un jornaler, les cebes tendres en fila, ben alineades, a un pam de distància l’una de l’altra. Amb un petit tractor, les colgava després amb terra. I a esperar que germinin i creixin. "Cada any plantem abans, perquè els restaurants, que són els nostres principals clients, també ens les reclamen abans", deia l’agricultor.
El consum de calçots s’ha disparat, dins i fora de Catalunya, durant l’última dècada, fins al punt que, segons apunten les estimacions de la Generalitat, la demanda d’aquesta varietat de ceba ha augmentat un 230%. Els majoristes de Mercabarna en comercialitzen de l’ordre de 15 milions d’unitats, en un mercat que ha consolidat el calçot com un dels productes gastronòmics més característics de l’hivern.
A escala global, el consum se situa al voltant dels 60 milions de calçots per temporada, una xifra que es tradueix en més de cinc milions de calçotades anuals i en l’exportació de prop de 10.000 tones de producte. Només a la zona de Valls, d’on és originari, la Cambra de Comerç local estima que l’impacte directe i indirecte de l’activitat vinculada a aquesta hortalissa s’aproxima als 100 milions d’euros anuals.
El creixement de la demanda ve donat, en certa manera, perquè el calçot ha deixat d’estar circumscrit al territori català i ha guanyat presència al País Valencià, a les Balears i a l’Aragó, a més d’arribar a grans ciutats com Madrid. L’expansió també afecta el cultiu de la ceba, que ha traspassat els límits de Catalunya. És el cas de Consuegra, a Toledo, un dels principals nuclis productors de ceba d’Espanya, on els calçots han començat a introduir-se sota la denominació de cebolletas. El municipi organitza fins i tot celebracions gastronòmiques entorn d’aquest producte cuit.
"Hi ha establiments que estan oferint calçotades a finals d’octubre i que mantenen els menús especials, en els quals el calçot és el protagonista, fins ben entrat el mes d’abril", assenyala Panyella, que indica que les ofertes únicament s’interrompen per Nadal, "quan els clients tornen a buscar plats tradicionals".
Això suposa, constata el pagès de Gavà, "que els agricultors hem de mantenir la producció durant gairebé set mesos, quan fins fa uns anys aquest era un cultiu estrictament d’hivern, de gener a març", explica.
Menys fred, menys gust
El problema és que el canvi climàtic no acompanya gaire per atendre aquesta demanda tan creixent. I és que el calçot es cultiva més bé amb fred, ja que les baixes temperatures l’ajuden a desenvolupar el seu característic sabor dolç. El fred fa que el creixement de la planta sigui més lent i afavoreix que concentri més sucres a dins, la qual cosa li dona la textura tendra i el sabor dolç tan valorat.
Si fa massa calor o l’hivern és molt suau, la planta tendeix a espigar-se o també a florir abans de temps, cosa que endureix el calçot i el fa tornar més amarg. L’equilibri que han de mantenir els productors per poder satisfer les peticions dels clients és, doncs, bastant delicat.
El creixement del mercat ha impulsat, a més, nous formats de comercialització. Un dels que més ha crescut és el calçot ja cuinat, adreçat especialment a consumidors que volen gaudir d’una calçotada a casa sense assumir la feina de preparació i neteja. Les grans cadenes de supermercats han ampliat l’oferta de calçots que tenen i també de productes associats a la calçotada, des de la ceba amb indicació geogràfica protegida (IGP) fins a les tradicionals salses i altres productes elaborats, com per exemple croquetes i truites.
El resultat de tot plegat és un mercat que ha passat de dependre gairebé exclusivament de la restauració i la celebració tradicional de les calçotades a disposar de nous canals de venda. L’expansió geogràfica, la distribució moderna i els formats de cinquena gamma han convertit el calçot en una cosa cada vegada més present a les llars i restaurants de fora de Catalunya.
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