La Fira del Vehicle d’Ocasió i la Fira de Setembre de Manresa es traslladen a l’avinguda Universitària
Les dues fires se celebraran el cap de setmana del 26 i 27 de setembre amb més de 250 automòbils
Regió7
La Fira del Vehicle d’Ocasió i la Fira de Setembre de Manresa, que se celebraran el cap de setmana del 26 i 27 de setembre, es traslladen enguany a l’avinguda Universitària de Manresa, on disposaran de més espai, sobretot per a l’exposició dels vehicles, segons ha confirmat l'Ajuntament. Maria Masana, presidenta del Grup d’Automoció de Manresa i el Bages, ja va avançar aquesta voluntat per part del sector durant la darrera edició de l'ExpoBages, també celebrada a la zona universitària, segons va recollir Regió7 en el seu moment
La Fira del Vehicle d’Ocasió portarà més de 250 autmòbils en les dues jornades de fira, amb turismes, furgonetes, cotxes familiars i SUV, i també vehicles de cortesia, de gerència, de quilòmetre 0 i de demos, tots revisats i amb garantia. Se sortejaran 3.000 euros entre tothom qui adquireixi un vehicle durant el cap de setmana. Aquesta fira és organitzada per Grup d'Automoció de Manresa amb la col·laboració de la Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires.
Per altra banda, la Fira de Setembre inaugura el curs firal, amb activitats i una selecció d’artesans. Durant tot el cap de setmana s’hi trobarà el parc de trànsit per a públic familiar de 10 a 14 h i de 16 a 20 h a la zona d’activitats ubicada davant de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa.
Pel que fa a la mobilitat, la fira suposarà el tall de l’avinguda Universitària i el carrer Concòrdia durant el cap de setmana, segons ha avançat el consistori. També es veurà afectada la parada de bus urbà de davant del supermercat. L’organització posarà a disposició dels visitants l’accés als aparcaments de la FUB-UManresa de manera gratuïta durant els horaris de la fira (dissabte de 10 a 21 h i diumenge de 10 a 20 h). Tota la informació està disponible a firamanresa.cat.
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