Idescat
L’economia catalana continua creixent més que l’espanyola, esperonada per la despesa de les famílies
L’Idescat confirma que el PIB català va créixer un 3% interanual el segon trimestre, tres dècimes per sobre de la mitjana espanyol
Gabriel Ubieto
L’economia catalana continua creixent per sobre de la mitjana de l’espanyola, esperonada pel consum de les famílies i la despesa pública. L’Idescat ha confirmat aquest dilluns que el producte interior brut (PIB) de Catalunya va créixer el segon trimestre un 3% interanual, tres dècimes per sobre de la mitjana espanyola. La diferència s’explica, eminentment, per una despesa més gran tant de les llars, que mantenen la tirada malgrat la progressiva pèrdua de poder adquisitiu generada per la crisi de l’Orient Mitjà, i la despesa pública de les administracions.
L’activitat econòmica a Catalunya manté la tirada malgrat els vaivens internacionals. Hi ha el motor intern, que durant el present cicle expansiu ha sigut protagonista a l’hora d’explicar el bon moment macroeconòmic. «La demanda interna és el component que més contribueix al creixement del PIB», apunta l’Idescat en la seva nota. El mercat laboral funciona, a Catalunya voreja – i per moments supera – els quatre milions d’afiliats a la Seguretat Social i això permet que els consumidors gastin i dinamitzin l’economia. Concretament, el consum de les llars és avui un 3,4% superior al de fa un any. Hi ha més activitat, una altra cosa és que hi hagi més riquesa per habitant, on allà la conjuntura no és tan pròspera.
No obstant, el sector exterior també està acompanyant, malgrat les dificultats de diverses economies veïnes. Tant via ingressos per turistes com per importacions. Segons les dades actualitzades per Idescat, el consum dels no residents creix a un ritme interanual del 10,2% i les exportacions totals a l’estranger registren un increment de l’1,9%.
Per sectors econòmics, els serveis li han agafat el relleu a la construcció com el sector que més està creixent, registrant un increment interanual del 3,8%. Les obres i rehabilitacions van augmentar la seva activitat un 3,7%, una dècima menys i amb una desacceleració notable. I és que la construcció estava sent el sector – descomptant l’agricultura, amb un pes molt minoritari en el conjunt de l’economia – que més ha estat tirant durant l’últim any. En el segon trimestre va registrar un avenç del 3,7% i venia de tancar el 2025 en un 7,2%.
La indústria, malgrat les recents alertes dels grups electrointensius que reduiran activitat si continua encarint-se l’electricitat i el gas, manté registres estables i un creixement moderat però constant. En el segon trimestre de l’any va puntuar un 1,3% interanual i des de mitjans del 2024 que manté una forquilla de tres dècimes amunt i tres dècimes avall.
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