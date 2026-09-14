El preu de la llum i el gas
La gran indústria alerta d’una aturada de l’activitat a les seves fàbriques a Espanya si s’agreuja l’escalada de preus de la llum i el gas
Els grups industrials amb alts consums d’electricitat i de gas reclamen al Govern i la UE mesures per controlar l’impacte de la pujada de l’energia
Les companyies temen patir «tard o d’hora» una destrucció de demanda per l’encariment dels seus productes i noves retallades de producció per no poder traslladar el sobrecost energètic
David Page
Fa anys que la gran indústria espanyola llança alertes per l’impacte que té el cost de l’energia en la seva rendibilitat i en la seva capacitat de competir amb els seus rivals europeus, que sí que compten amb avantatges i bonificacions de manera permanent per rebaixar les seves factures. L’escalada en els mercats energètics per la guerra a l’Orient Mitjà ja ha estat colpejant les companyies durant mesos.
I l’accelerada dels preus de les últimes setmanes ha fet saltar les alarmes, fins al punt que els grups industrials amb una activitat molt condicionada per l’alt consum d’electricitat i gas temen haver de recórrer pròximament a retallades de producció en les seves plantes a Espanya per uns sobrecostos inassumibles.
Grans grups industrials amb un consum intensiu d’electricitat o de gas natural –per a alguns la factura energètica representa el 50% o el 60% del total dels seus costos de producció– tornen a tenir en l’esbojarrada evolució dels preus la seva principal preocupació. El mercat majorista d’electricitat està marcant nivells màxims dels últims tres anys, ja s’ha col·locat de manera gairebé permanent des de l’agost per sobre dels 100 euros per megawatt hora (MW h) de mitjana cada dia, i en les últimes jornades ha escalat fins a desbordar els 140 euros per MW h. I el gas natural en els últims dies ha arribat a escalar per sobre dels 80 euros per MW h, més del doble que fa un any.
«Arribarà la clatellada»
«La situació no és sostenible, i en algun moment arribarà la clatellada», avisa Pedro González, director general de l’Associació d’Empreses de Gran Consum d’Energia (AEGE). Una clatellada que es tradueix en una temuda concatenació de causes i efectes en el funcionament de la indústria: el preu de l’energia es tradueix en un augment dels costos operatius, les companyies intenten traslladar-ho tot o una part al preu final, els consumidors d’aquests productes redueixen la seva demanda per l’alt preu i els grups industrials retallen producció i activitat.
«Tard o d’hora haurem de reduir activitat perquè la demanda caurà amb la pujada de preus. En els pròxims mesos hi haurà una caiguda de la producció», anticipa el director de la patronal dels grups electrointensius, que agrupa una trentena de gegants industrials, entre els quals es troben ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Sener, Ferroatlántica o Tubos Reunidos. «La preocupació és màxima».
Les empreses amb un consum intensiu de gas natural per produir alerten que ja han començat a reduir activitat i només temen que vagi a més. El consum de gas pel sector industrial ha caigut més d’un 5% des d’inici de l’any amb la guerra de l’Orient Mitjà com a catalitzador de l’aturada, i ho ha fet en més d’un 26% des que va arrencar la guerra d’Ucraïna, el 2022. «La indústria espanyola gasintensiva ha perdut una quarta part del seu consum de gas per la caiguda d’activitat», alerta Verónica Rivière, presidenta de la patronal GasIndustrial, que anticipa que la producció de grans indústries continuarà esllanguint-se en els últims mesos.
«Només veiem pujar els preus del gas. Les empreses assumeixen el sobrecost reduint rendibilitat o intentant traslladar-ne part al client. Si les companyies no poden traslladar-ho, el consum de gas continuarà caient perquè hi haurà menys producció», resumeix la directiva de la patronal, que integra companyies com Fertiberia, Cosentino, Cosentino, Roca, Saica o Pamesa, entre altres desenes de firmes industrials.
El sector siderúrgic, clau com a gran consumidor d’electricitat i també de gas, refreda la possibilitat d’una aturada d’activitat imminent, però avisa que no pot descartar-ho més endavant. «En aquest moment no contemplem tancaments ni reduccions d’activitat com a conseqüència directa d’aquesta situació [dels preus de l’energia]. Però no podem ignorar que uns costos energètics persistentment superiors als dels nostres competidors agreugen la pèrdua de competitivitat de la siderúrgia espanyola i dificulten la capacitat de les empreses per mantenir producció, ocupació i inversions a Espanya», afirma Carola Hermoso, directora general de la patronal Unesid.«És urgent actuar per evitar que un problema conjuntural s’acabi convertint en una pèrdua estructural de capacitat industrial».
Un escut davant les pujades
Davant aquest escenari incert la gran indústria reclama al Govern i a la Unió Europea un escut amb mesures específiques per als sectors productius més afectats, tant amb iniciatives conjunturals i urgents com amb reformes estructurals per guanyar competitivitat i estar preparats també per a les pròximes crisis energètiques.
De rebaixes fiscals a més bonificacions dels costos vinculats a l’energia (consolidant la reducció temporal dels peatges de la seva factura elèctrica o elevant la compensació dels costos indirectes de les emissions de CO2 des dels 600 milions previstos fins a almenys els 1.000 milions aquest any), d’ajudes directes a fins i tot la recuperació si és necessari de l’‘excepció ibèrica’ que es va utilitzar en el pitjor de l’anterior crisi energètica per apaivagar els preus elèctrics.
«En un escenari extraordinari de preus del gas, desacoblar temporalment el preu del gas del preu de l’electricitat com va aconseguir el mecanisme ibèric durant la crisi energètica derivada de la guerra d’Ucraïna, hauria de ser una de les opcions a valorar», reclama la patronal siderúrgica Unesid.
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