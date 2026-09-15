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Cost de la vida

Els aliments mantenen la inflació en el 2,3% a l’agost, tot i que l’IPC general puja fins al 4,3%

És la taxa més alta dels últims tres anys i mig, set dècimes superior a la del juliol, tot i que la subjacent baixa una dècima, fins al 2,9%

L'Iman Hassoune, propietària d'una fruiteria al mercat del Poblenou, atenent una clienta Data de publicació: dilluns 27 de juliol del 2026, 04:00 Localització: Barcelona Autor:

L'Iman Hassoune, propietària d'una fruiteria al mercat del Poblenou, atenent una clienta Data de publicació: dilluns 27 de juliol del 2026, 04:00 Localització: Barcelona Autor: / ACN

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María Jesús Ibáñez

Barcelona

En contra del que molts analistes havien vaticinat i malgrat que la tendència internacional és d’altes pujades, Espanya ha aconseguit mantenir la inflació dels aliments, que l’agost passat es va situar en el 2,3% mentre la inflació general es disparava fins al 4,3% per l’encariment dels carburants, segons ha fet públic aquest dimarts l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La inflació subjacent, que exclou del seu càlcul l’energia i els aliments no elaborats, va baixar una dècima a l’agost, fins al 2,9% interanual, cosa que, segons el Govern, confirma que les pressions de fons continuen contingudes.

Si la taxa anual de l’IPC es va elevar en set dècimes el mes passat, fins al ja citat 4,3%, va ser principalment perquè els carburants continuen patint els efectes del xoc energètic que va desencadenar la guerra a l’Iran, explica el Ministeri d’Economia en una nota, en la qual remarca, a més, que els combustibles van incorporar aquest agost un efecte base després que el mateix mes del 2025 baixessin. És la taxa d’inflació més alta que registra Espanya des de fa tres anys i mig, des del febrer del 2023, quan l’impacte de la guerra d’Ucraïna encara passava factura sobre el cost de la vida.

Rebaixes fiscals

Així doncs, el departament que dirigeix el vicepresident Carlos Cuerpo recorda que les mesures del pla de resposta aprovat al març per mitigar els efectes econòmics del conflicte bèl·lic «són vigents segons el calendari ja anunciat: la rebaixa de l’impost sobre hidrocarburs aplicable al gasoil es va elevar a 20 cèntims per litre des de l’1 de setembre, mentre que la rebaixa de la gasolina es manté en 5 cèntims per litre», indica en el mateix comunicat.

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Davant d’això, la inflació dels aliments i begudes no alcohòliques es manté en el 2,3% interanual, de manera que la inflació acumulada d’aquesta categoria des que va començar la guerra a Orient mitjà, el febrer passat, és negativa, del -0,65%. La inflació acumulada a Espanya es manté lleugerament inferior que la de l’Eurozona, en el 19,3% i 19,6%, respectivament (període febrer 2022-agost 2026), destaca Economia.

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