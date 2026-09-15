Les empreses de treballs forestals insten a planificar més el manteniment del bosc: «S’hi intervé tard i malament»
L’associació professional del sector català, amb seu a Manresa, demana compensacions per no poder treballar mentre el nivell 3 del pla Alfa està vigent
En un estiu en què ja han cremat a Catalunya unes 5.000 hectàrees, el sector de les empreses de treballs forestals insta l’administració a millorar la planificació dels treballs al bosc. «Es fa tard i malament», diu Antoni Arimany, president de l’Associació Catalana d’Empreses de Treballs Forestals. Els professionals del sector reclamen també que se’ls compensi pels molts dies que, durant l’estiu, no poden treballar al bosc en estar actiu el nivell 3 del pla Alfa de la Generalitat, que alerta de perill molt alt d’incendi forestal i que impedeix treballs al camp o al bosc. Durant aquest estiu, diu Arimany, «hi ha hagut quaranta dies que no hem pogut treballar».
L’Associació Catalana d’Empreses de Treballs Forestals (Acetref) va néixer el 2009. Aquell any, la Generalitat va contractar 1.000 persones en atur, durant 3 mesos, per a la neteja dels boscos després dels greus episodis de neu i vent que es van patir aquell any, una mesura que va posar en alerta tant la pagesia com el sector professional. Aquelles feines, fetes per personal no preparat, van comportar un cost molt elevat, de fins a 60.000 euros per hectàrea, recorda Arimany. «L’any següent, després de la gran nevada, ja se’ns va oferir la feina a nosaltres i el cost va ser de 5.000 euros per hectàrea», explica el president de l’associació gremial, que afegeix que el naixement de l’associació va permetre signar, a més, un conveni laboral, el primer del sector a l’Estat.
Constituïda a l’aixopluc de Pimec, l’associació va decidir ubicar la seva seu al Palau Firal de Manresa, on també té el local territorial la patronal de la petita i mitjana empresa. Des d’aleshores, la capital del Bages acull l’entitat, que valora la centralitat de la ciutat per poder atendre la setantena d’empreses que representa, provinents d’arreu de Catalunya.
Disset anys després de la seva constitució, l’associació continua reclamant «agilitat» i «planificació» en la neteja de boscos. Per a Arimany, entra la presa de decisió política i la seva execució passa massa temps. A més, per al president de l’associació, caldria «tenir les feines més programades, a cinc anys vista», ja que el sector està fent una gran inversió en mecanització que és difícil d’amortitzar si no hi ha una bona programació de feina a llarg termini.
Arimany creu que s’hauria d’ampliar la zona de marges sense material inflamable a l’entorn de les carreteres, que ara està fixat en vint-i-cinc metres. Per a Arimany, es podria seguir l’exemple francès, que marca en 100 metres aquesta franja. «No pot ser que per una negligència puntual es cremin 2.500 hectàrees, com ha passat aquest estiu a les Gavarres», insisteix Antoni Arimany, per a qui cal centrar esforços en netejar les zones de més risc més que no pas les de difícil accés «perquè amb menys cost es pugui fer més feina».
Quant a la obligació de restar aturats quan està en vigor el nivell 3 del pla Alfa, Arimany demana que el sector sigui compensat. «Se’ns podrien donar punts extres per a un concurs públic, per exemple», diu el president sectorial.
Gestió del Govern
A finals d’agost, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar que el Govern preveu «triplicar» la gestió forestal dels boscos públics per arribar a una mitjana anual de 2.000 hectàrees, tasques que l’Acetref demana que s'encarreguin a les seves empreses associades. Enguany s’han tractat 620 hectàrees, i entre el 2023 i el 2025 la xifra va ser de 418, segons va puntualitzar Illa.
L’executiu i les quatre diputacions han signat un acord per millorar la gestió forestal i prevenir incendis. «Comencem el curs amb un gran acord», va afirmar Illa després de la rúbrica. El president de la Generalitat reivindicava que l’acord és un «missatge nítid» sobre el reforç en prevenció i gestió d’emergències amb increments en recursos i plantilles i la millora de la coordinació entre administracions.
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