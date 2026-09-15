Maria Dolors Riera rep a Manresa el premi Dona Enginyera 2026
El guardó s'ha lliurat aquest dimarts en el transcurs d’una jornada celebrada a l’edifici de l’Anònima per impulsar vocacions entre les joves
La monistrolenca Maria Dolors Riera i Colom (1956), enginyera de mines i enginyera industrial, ha rebut aquest dimarts el premi Dona Enginyera 2026, que atorga la Mesa de les Enginyeries Tècniques i Graus en Enginyeria de Catalunya (METGEC) per donar visibilitat, reconeixement i projecció al talent femení en l’àmbit de l’enginyeria. El lliurament ha tingut lloc en el transcurs de la tercera jornada «Dona enginyera», celebrada a l’edifici de l’Anònima de Manresa (les dues primeres edicions van tenir lloc a Barcelona i Vilanova i la Geltrú, respectivament).
Riera, que va estrenar l’historial del premi Rosa Argelaguet el 2021, destaca per la seva trajectòria professional però també per la seva implicació en el foment de les vocacions industrials entre les dones. És titular d’universitat i ha desenvolupat tota la seva carrera a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), on també ha ocupat diferents càrrecs de gestió. Entre 2001 i 2018 va ser cap de Simulació i Disseny Innovador a la Fundació Centre Tecnològic de Manresa. En l’àmbit de la recerca, ha treballat principalment en les àrees de modelització i simulació del comportament mecànic de materials i de processos de conformat per deformació plàstica. Forma part dels grups de recerca de la UPC Manresa Grup de Recerca en Mineria Sostenible (GREMS) i Smart Sustainable Resources (SSR), aquest darrer amb segell TECNIO.
La jornada de l'Anònima, que duia com a lema «L’orgull de ser enginyera», l'ha obert el president de la METGEC i alhora degà del CETIM, Jordi Valiente, que ha reclamat que els homes s'impliquin en l'eliminació de barreres perquè les dones incrementin la seva participació al sector de l'enginyeria, ja que avui només representen el 20% del total de professionals. També en l'obertura de l'acte, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha apuntat que l'acte d'aquest dimarts suposava un impuls a les vocacions en enginyeria.
La conferència inaugural de la jornada ha anat a càrrec de l’enginyera de Telecomunicacions, investigadora i empresària garrotxina Marta Guardiola, que ha explicat el projecte de MiWendo Solutions, una startup que es proposa incorporar la tecnologia de microones a les colonoscòpies, generant alertes acústiques de la presència de pòlips que òpticament son dificils de detectar.
L’acte, que ha aplegar més d'un centenar de persones, ha continuat amb dues taules rodones. En la primera han participat Elisabet Agea i Susana Martínez, professionals amb una àmplia trajectòria a SEAT i Cupra, i estudiants d’enginyeria vinculades a projectes universitaris, que han coincidit en la necessitat d'oferir referents a les joves perquè coneguin la feina dels enginyers. En una segona taula han conversat professionals de la recerca, la docència, la indústria, els serveis i la prevenció com Núria Batlló, Eva Benzal, Lourdes Calvet, Esther Costa i Cristina López.
En el parlament d'agraïment pel lliurament del premi, Maria Dolors Riera ha recordat que just s'acaba de jubilar voluntàriament i ha insistit que la "mentalitat d'enginyer" serveix per a tots els àmbits i per a tota la vida.
Ha tancat l'acte la directora dels Serveis Territorials del Departament d'Igualtat i Feminisme a Catalunya Central, Rocio Giraldez Galindo.
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