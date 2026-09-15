MediaMarkt busca 40 treballadors per a la nova botiga de Manresa
La companyia obrirà al novembre el nou establiment als Trullols, que tindrà 2.300 metres quadrats de superfície
Regió7
MediaMarkt ha obert el procés de selecció per incorporar 40 professionals a la nova botiga que, segons ja va avançar Regió7, la companyia obrirà a Manresa el novembre d’aquest any. L’establiment estarà situat al local que fins al desembre de l'any passat ocupava la cadena de bricolatge Leroy Merlin, al carrer Agustí Coll, i serà la 23a botiga de la cadena a Catalunya, en el marc de la seva xarxa de més d’un centenar de centres a tot l’Estat.
La companyia ha iniciat aquest setembre la recerca de candidats per cobrir diferents perfils, entre els quals hi ha líders d’equip, personal de venda, atenció al client i magatzem. MediaMarkt busca professionals amb experiència en llocs similars, capacitat de treball en equip, iniciativa i habilitats per a l’atenció al públic, així com persones interessades en el món de la tecnologia.
Les persones interessades poden consultar les vacants i participar en el procés de selecció a través del portal d’ocupació de MediaMarkt i de l’apartat «Treballa amb nosaltres» de la companyia.
La nova botiga de Manresa tindrà una superfície aproximada de 2.300 metres quadrats, dels quals uns 1.700 estaran destinats a l’àrea comercial. L’establiment oferirà productes d’electrònica de consum i tecnologia, així com serveis relacionats amb aquests productes.
El centre funcionarà amb el format Core de MediaMarkt, orientat a combinar l’experiència de compra física amb els serveis digitals de la companyia. L’objectiu és oferir un model de compra basat en la proximitat i la comoditat, amb una experiència integrada entre la botiga física i la plataforma en línia.
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