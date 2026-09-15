Puig es queda tot Isdin al comprar-ne la meitat a Esteve per 1.200 milions
El grup de perfumeria inicia un pla de creixement que es basarà en la cosmètica
Paula Clemente
Puig va deixar molt clar, en tancar la porta a l’operació de fusió amb el gegant novaiorquès Estée Lauder, que la companyia no estava en venda i que, en tot cas, li interessava comprar altres empreses. Ni quatre mesos després d’acabar sense acord aquelles negociacions, el grup de perfumeria, maquillatge i cosmètica amb seu a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha anunciat el primer moviment en aquesta línia: fer-se amb el 100% d’Isdin.
Puig ha traslladat aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que ha arribat a un acord amb la família Esteve –propietària de la farmacèutica catalana del mateix nom– per adquirir el seu 50% d’Isdin. La companyia pagarà 1.200 milions d’euros per aquesta participació: 900 milions quan es tanqui formalment l’operació i els 300 milions restants en un pagament diferit previst per al primer trimestre del 2029.
«Ampliar la nostra presència en dermocosmètica és una prioritat estratègica per a Puig», contextualitza José Manuel Albesa, conseller delegat de Puig, en un comunicat. «Isdin és una companyia única, amb un sòlid equip directiu, una estratègia clara i una posició diferenciada en dermatologia i cura de la pell; la plena propietat proporcionarà a Puig la millor plataforma per donar suport a la seva pròxima fase de creixement, reforçar la nostra presència en dermocosmètica i continuar invertint en la ciència, la innovació i la fortalesa de marca que han fet d’Isdin una empresa d’èxit», afegeix.
La companyia té previst anunciar a finals d’octubre un nou pla estratègic de creixement i l’únic que ha avançat al respecte és que la cosmètica hi ocuparà un lloc central. Puig, que va ingressar més de 5.000 milions d’euros el 2025 i porta més de 2.300 milions facturats en la primera meitat del 2026, viu sobretot de la venda de perfumeria, que suposa pràcticament tres quartes parts del seu volum de negoci. Per això, veu marge de creixement en les altres àrees en què opera: el maquillatge, segona més important per volum d’ingressos, i la cosmètica.
«Aquesta operació està plenament alineada amb la nostra ambició a llarg termini de consolidar la nostra presència en la cura de la pell i generar valor per a tots els nostres ‘stakeholders’», completa Albesa. El missatge també mira cap als inversors borsaris, als quals la companyia ha de convèncer per millorar progressivament una cotització que continua lluny dels nivells del debut. Puig va sortir a borsa amb les accions a uns 25 euros, però els títols es mantenen actualment al voltant dels 17 euros.
Marc Puig, president executiu de la firma, destaca en el mateix comunicat la trajectòria conjunta de cinc dècades amb la família Esteve i la feina feta per «construir una companyia única a la intersecció entre la ciència i la bellesa». També assegura que Puig «afronta aquesta nova etapa amb un compromís a llarg termini amb Isdin, les seves persones, la seva cultura científica i el seu desenvolupament de futur».
Pel que fa a la família Esteve, l’operació s’emmarca en l’estratègia que la farmacèutica manté des de fa anys per especialitzar-se en el desenvolupament de medicaments per a malalties rares i minoritàries. Així ho recorda el president del consell d’administració de Corporació Químic-Farmacèutica Esteve (CQFE), Albert Esteve, en el comunicat.
«Col·laboració excepcional»
«Isdin és el resultat d’una col·laboració excepcional entre dues famílies que compartien l’ambició de millorar la salut de la pell a través de la ciència i de la innovació», recorda Albert Esteve. «Aquest acord s’ha assolit amb plena confiança en el futur d’Isdin sota el lideratge de Puig i en el compromís de CQFE de preservar i desenvolupar el seu llegat industrial en l’àmbit de la salut i el medicament», remata.
L’operació coincideix amb diversos canvis al consell d’administració d’Isdin. Marian Puig ha deixat aquest any la presidència, que ha assumit la britànica Nigyar Makhmudova. També han sortit del consell Rafael Cerezo, Silvia Gil-Vernet i Manuel Puig Rocha, mentre que hi han entrat Joan Albiol, Francisco Blanco, Jordi Constans i Ramon Forn.
La intenció, segons van verbalitzar Makhmudova i el conseller delegat d’Isdin, Juan Naya, quan es va oficialitzar el nomenament de la nova presidenta, és convertir la companyia en «líders globals en dermatologia i fotoprotecció». Una ambició que, després de l’operació anunciada aquest dilluns, queda ara íntegrament en mans de Puig.
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