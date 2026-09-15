Rodalies arriba a 3.000 milions d’execució dels 8.000 previstos
Transports assegura que ja ha gastat el 37% del planificat fins al 2030
Cristina Buesa
El pla de Rodalies afronta la segona meitat de la dècada amb gairebé 3.000 milions d’euros d’inversió executada. En concret, el Ministeri de Transports xifra en 2.962 milions la despesa acumulada al tancament del primer semestre del 2026, dins del pla per al període 2026-2030, que preveu mobilitzar 8.037 milions. És a dir, s’ha executat al voltant del 37% de la inversió prevista per a aquest quinquenni.El pla de Rodalies afronta la segona meitat de la dècada amb gairebé 3.000 milions d’euros d’inversió executada. En concret, el Ministeri de Transports xifra en 2.962 milions la despesa acumulada al tancament del primer semestre del 2026 dins del pla actualitzat per al període 2026-2030, que preveu mobilitzar 8.037 milions. És a dir, s’ha executat ja al voltant del 37% de la inversió prevista per a aquest quinquenni, segons el balanç difós aquest dilluns en un comunicat del departament que dirigeix Óscar Puente.
Durant els sis primers mesos del 2026 es van executar 339,8 milions d’euros, es van licitar actuacions per 104 milions i es van adjudicar contractes per 95,3 milions. Des de l’inici del pla, el volum acumulat ascendeix a 3.160 milions en licitacions, 4.294 milions en adjudicacions i 2.962 milions executats.Durant els sis primers mesos d’aquest 2026 s’han executat 339,8 milions d’euros, mentre que s’han licitat actuacions per 104 milions i adjudicat contractes per 95,3 milions. Des de l’inici del pla de Rodalies, el volum acumulat ascendeix a 3.160 milions en licitacions i 4.294 milions en adjudicacions, a més dels 2.962 milions efectivament executats.
La xifra arriba després que el Govern aprovés al gener l’actualització de la planificació ferroviària catalana, que va elevar de 6.346 a 8.037 milions la inversió prevista, un increment del 27%. El nou programa va posar l’accent en el manteniment i la reposició d’actius, després d’una etapa marcada per incidències i accidents com el de Gelida. La xifra arriba després que el Govern aprovés al gener l’actualització de la planificació ferroviària catalana, que va elevar de 6.346 a 8.037 milions la inversió inicialment prevista, un increment del 27%. El nou programa va posar especialment l’accent en el manteniment i la reposició d’actius, després d’una etapa marcada per l’acumulació d’incidències i per accidents com el de Gelida, però també va incorporar més recursos per augmentar la capacitat de la xarxa, modernitzar estacions i preparar l’arribada dels nous trens.
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