SECTOR IMMOBILIARI
Es ven Diagonal Mar: l’alemany Deutsche Bank posa a la venda el principal centre comercial de Catalunya
La gestora DWS de l’entitat germana ha contractat les consultores JLL i CBRE per coordinar el procés de venda d’aquest actiu emblemàtic de Barcelona per 500 milions d’euros
Gabriel Santamarina
El banc alemany Deutsche Bank ha penjat el cartell d’‘es ven’ a Diagonal Mar, el principal centre comercial de Catalunya. El gegant financer, que canalitza aquesta inversió a través d’un dels fons de la seva gestora DWS, ha contractat les consultores JLL i CBRE per coordinar el procés per trobar comprador per a un dels actius comercials més emblemàtics de Barcelona, una dècada després de desemborsar 493 milions d’euros pel complex.
La posada a la venda l’ha avançat el mitjà britànic especialitzat Green Street i El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, ho ha confirmat amb fonts del mercat immobiliari. L’immoble forma part de la cartera de Grundbesitz Europa, un dels fons immobiliaris gestionats per DWS. CBRE, a més de participar juntament amb JLL en el procés de venda, és actualment la companyia encarregada de la gerència del centre comercial.
DWS aspira a obtenir al voltant de 500 milions d’euros per Diagonal Mar, segons les fonts consultades, una xifra pràcticament equivalent als 493 milions que va desemborsar pel complex el 2016. Aquest mitjà s’ha posat en contacte amb DWS i JLL, que no han volgut fer comentaris, i amb CBRE, que, al tancament d’aquesta edició, no ha respost a la sol·licitud de contrast que se li ha traslladat.
Si s’arribés a aquest nivell, l’operació es tornaria a situar entre les compravendes més importants de centres comercials registrades a Espanya i convertiria la desinversió en una de les operacions immobiliàries més rellevants de l’any. El tancament s’espera per al primer trimestre del 2027.
Principal centre comercial de Catalunya
El centre comercial Diagonal Mar compta amb prop de 91.000 metres quadrats de superfície bruta llogable (SBA) i més de 305.000 metres quadrats construïts, segons les dades del Directori de Centres i Parcs Comercials de l’Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials (AECC) corresponents al 2024.
També disposa de 4.924 places d’aparcament i entre els seus principals operadors hi figuren Alcampo, Primark, MediaMarkt, Decathlon, Zara, Lefties, Forum Sport i Kiabi, a més de Cinesa, que explota 11 sales de cinema. El 33% de tota la superfície l’ocupa el supermercat; el 27,4%, les botigues de moda; l’11%, la restauració, i el 7,7%, l’esport.
DWS només és propietari de dos terços de tota la SBA de l’immoble, ja que la superfície de l’hipermercat és propietat d’Alcampo. La gestora de Deutsche Bank compta amb al voltant de 61.700 metres quadrats de superfície comercial. L’ocupació de l’actiu arribava al 96% al tancament del 2024, davant del 91% de l’exercici anterior.
El 2024 el centre comercial va generar uns ingressos per lloguers d’uns 23,2 milions, als quals es van sumar 891.000 euros procedents de l’aparcament, així com uns 9,3 milions en refacturació de despeses als llogaters, segons els comptes dipositats al Registre Mercantil a què aquest mitjà ha accedit a través d’Insight View. En el conjunt del centre hi treballen al voltant de 2.400 empleats, a més de 92 persones vinculades a gestionar-lo.
Inversió rècord en centres comercials
La venda de Diagonal Mar arriba en ple retorn del capital als centres comercials. Segons JLL, la inversió en retail (actius comercials en l’argot) va arribar als 1.675 milions d’euros a Espanya durant el primer semestre del 2026, un 11% més interanual, i els centres comercials van concentrar el 51% del volum, al voltant de 850 milions. El mercat, a més, s’ha accelerat durant l’estiu amb diverses operacions de gran mida.
La principal operació de l’any (no comptabilitzada en la primera meitat de l’exercici) ha sigut la compra del fons sobirà de Noruega, Norges Bank, de vuit centres comercials, entre els quals La Vaguada, Gran Vía 2, Plaza Norte 2 o Plaza Río 2, a la família Balkany per uns 1.520 milions d’euros. A aquesta transacció s’hi sumen l’adquisició del 50% restant de Xanadú per Rivoli a Nuveen per uns 250 milions i l’entrada de NEPI Rockcastle a Espanya amb la compra de MegaPark Barakaldo per 254 milions.
A principis d’any, la socimi Castellana Properties, controlada pel fons sud-africà Vukile, va adquirir el centre Islazul, a Madrid, per 340 milions; Berceo, a Logroño, per 108 milions, i la meitat de Splau, a Cornellà de Llobregat, per 89,2 milions. Per la seva banda, Cale Street va comprar Oasiz, a la Comunitat de Madrid, per 140,3 milions en el marc del seu concurs de creditors.
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