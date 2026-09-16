Markus Haupt, CEO de Seat i Cupra: «El futur de Seat està assegurat. No perdrem llocs de treball»
El màxim responsable de la companyia automobilística espanyola dona la cara i parla per primera vegada, en exclusiva per a Prensa Ibérica, després dels delicats rumors de fa dues setmanes sobre la possible desaparició de la marca Seat
Xavier Pérez
Markus Haupt va esperar sis mesos, en una interinitat gairebé eterna, que el nomenessin CEO de la companyia. El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, va ser el primer mitjà a entrevistar-lo. Ara, quan fa un any de la seva elecció, afronta un dels moments més complexos de la història de Seat S.A. Tornem a ser els primers a conèixer la seva opinió, les seves inquietuds, les seves pors i les seves esperances de cara al futur.
El passat 3 de setembre, el Consell de Supervisió del Grup Volkswagen va validar el pla d’ajust proposat per la multinacional, que inclou el tancament de fàbriques a Alemanya, la reducció en un 50% de la gamma de models i l’acomiadament de prop de 100.000 treballadors, mesures que van alimentar la possibilitat que la marca Seat tingués els dies comptats. Markus Haupt dona la cara per Seat i explica com veu el que pot passar a partir d’ara.
Quines setmanetes. S’esperava tot aquest rebombori?
No són setmanes més intenses que d’altres. Crec que és important tenir clar que estem parlant de qüestions que es tracten al Consell de Supervisió del grup. I el que s’hi està tractant és el futur del grup des d’un vessant positiu. Per què? Perquè, com la resta de grups automobilístics, especialment els europeus, ens trobem davant d’uns reptes molt grans i l’única manera d’afrontar-los és transformar-nos.
Els han perjudicat els rumors sobre la desaparició de Seat com a marca?
He llegit titulars que m’han fet molt de mal. M’han fet pensar molt, perquè de vegades tinc seriosos dubtes sobre què busquen realment alguns d’aquests titulars quan, per exemple, llegeixo «què passarà amb els empleats de Seat en el futur?». Doncs no passarà res greu. Simplement veurem com es van complint els nostres plans de futur.
El grup busca un futur econòmicament sòlid i, per aconseguir-ho, cal fer canvis. Hi ha diversos grups de treball i el que és molt necessari normalment és mantenir certa confidencialitat, perquè hi ha qüestions sensibles que cal poder resoldre. Que es comencin a filtrar informacions o a generar rumors normalment no ajuda a crear un entorn que faciliti la presa de decisions. I el que està clar és que no hi ha cap decisió presa.
Però Seat tancarà?
Tenim una estratègia clara de cara al futur, com ja hem dit en diverses ocasions, en què tenim Cupra com a motor de creixement d’aquesta companyia, que és Seat S.A., i crec que estem construint una història d’èxits. El creixement és Cupra, i qui defineix aquesta aposta pel creixement de Cupra som nosaltres, però ho fem tenint en compte primer el client, que és superimportant. I no podem mantenir-nos al marge dels canvis en les regulacions o de la seva evolució.
Al final tenim un objectiu de CO₂ que hem de complir i la marca que hem decidit electrificar és Cupra. Té un benefici per vehicle superior. Per tant, és el nostre motor d’electrificació, però Seat també té la seva ruta, el seu full de ruta fixat fins, almenys, a final de dècada, amb actualitzacions del Seat Ibiza i el Seat Arona, que també electrificarem amb versions mild hybrid.
Perillen els llocs de treball a la fàbrica de Martorell?
No. Sempre hem dit que Seat S.A. és una companyia que té dues marques: Seat i Cupra. En tot això hi ha una part que és molt important que la gent entengui, que és la part industrial. Martorell és un centre de producció on ara mateix acabem de llançar dos models nous.
La prioritat d’una fàbrica ha de ser poder treballar a màxima capacitat, que és quan pot ser més competitiva pel que fa als costos, i per això necessita tenir el nombre màxim d’empleats. Aquesta previsió de futur, amb tot el que coneixem avui, es manté. Com a mínim fins a final de dècada.
Per això, davant la pregunta sobre l’ocupació, si perdrem llocs de treball, clarament no. El futur de l’ocupació en aquesta companyia està assegurat i és un missatge que m’agradaria transmetre per treure pors, no tant de les nostres persones, sinó també de l’entorn, dels proveïdors o dels polítics.
Quin és l’escenari actual?
Tenim sobre la taula un escenari de producció fins a final de dècada: tenir la fàbrica treballant a 2.500 cotxes al dia, amb el que tenim, amb tres línies flexibles, amb tres marques dins de les nostres línies, motors de combustió i híbrids endollables. L’any que ve llançarem els mild hybrid.
Veient la situació de la nostra indústria i del nostre segment, el sector automobilístic a Europa, crec que és important que tinguem unitat dins del país, unitat dins de la companyia i unitat com a europeus per fer front al repte que tenim al davant, que no és fàcil. Aquí, una comunicació en una direcció o en una altra pot ajudar-nos o pot fer-nos molt de mal.
Sempre apel·lo a la responsabilitat, perquè donem feina a moltíssimes famílies. Nosaltres ocupem 13.000 persones i, de manera indirecta, més de 100.000, i soc perfectament conscient que alguns titulars han generat situacions d’inquietud i, potser, de por. El meu missatge és molt clar: no tingueu por. Aquesta companyia té un gran futur per davant.
Estan seguint el pla previst?
Sí. Tenim un full de ruta tant per a la marca Seat com per a la marca Cupra i s’està fent el que està definit en aquest pla. El volum de Seat continua sent molt rellevant, amb més de 250.000 vehicles l’any. L’aposta també continua sent molt rellevant. N’és una mostra les inversions que continuem fent. Per tant, la marca continua en un moment fort.
Des dels sindicats han arribat a reclamar l’entrada del Govern al consell de Seat. Què en pensa?
Tinc una bona relació amb els sindicats, i la meva relació personal amb Matías Carnero sempre és de cordialitat. Lògicament, hi ha moments en què cadascú juga un paper diferent dins de la companyia i és la seva opinió, i aquí la deixo.
El que sí que puc dir és que no ha estat ni està sobre la taula que el Govern entri a formar part d’aquesta companyia. Ho dic jo, ho ha dit el Govern. Per tant, aquest rumor sí que m’agradaria que desaparegués.
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