Shiba inu, el que va néixer com una criptomoneda 'mem', creada com un joc, s'està convertint en el criptoactiu del moment. Aquest dimecres, el seu valor s'ha disparat de nou -un 30% en les darreres 24 hores- i ha assolit un nou rècord, amb una cotització de 0.00006909 dòlars per cada token. Tot això mentre bona part de les altres monedes conegudes, com bitcoin, cardano, doge i ethereum, se n'han anat avall.

En set dies, els amos de shiba inu han vist com el valor de la seva inversió ha augmentat un 100% i un 60.000.000% en un any.

Es tracta d'una criptomoneda de poc valor, per la qual cosa ha atret l'atenció de persones debutants en el món de les criptomonedes. En el rànquing mundial és l'11a criptomoneda amb més capitalització de mercat (uns 26.000 milions de dòlars).

Què se sap de la criptomoneda shiba inu?

La shiba inu (que pren el nom d'una raça de gos) és una criptomoneda que va aparèixer l'agost del 2020 seguint els passos d'una altra criptomoneda, Dogecoin, que també té d'emblema un gos de la raça shiba. A diferència de bitcoin, que es va crear amb esperit de revolucionar les vendes a través d'internet, facilitat els pagaments i l'anonimat, ni Shiba in ni Doge tenen cap objectiu fundacional. Són monedes creades perquè sí, amb un ecosistema tecnològic poc clar al darrere. Els seus creadors són anònims, tot i que algunes fonts atribueixen l'autoria a un personatge que respon al nom de Ryoshi.

Tot i la poca transparència, la criptomoneda shiba in ha aconseguit una munió de seguidors, entre els quals atletes professionals i artistes. Actualment hi ha en marxa una petició perquè la plataforma de compres online Robinhood Market accepti shiba com a moneda per fer pagaments.