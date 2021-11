L’èxit de la sèrie ‘El juego del calamar’ hauria sigut utilitzat per llançar una estafa milionària. El passat 20 d’octubre es va començar a vendre una criptomoneda anomenada ‘Squid’ (‘calamar’, en anglès) inspirada en la popular sèrie coreana de Netflix. Diumenge el seu valor es va disparar fins a un 310.000%, però just dilluns caure en picat i va perdre tot el seu valor després que Twitter restringís temporalment el seu compte a causa de la seva «activitat sospitosa».

Dues setmanes després de posar-se en venda, aquest actiu digital convertit en una espècie de mem va arribar a valer 2.861 dòlars (uns 2.471 euros). Però just després d’arribar a aquesta xifra el seu valor va col·lapsar fins a enfonsar-se per les denúncies d’un possible frau. La pàgina web i els comptes de la criptomoneda en xarxes socials han desaparegut des d’aleshores.

Els autors d’aquesta aparent estafa podrien haver aconseguit uns 3,38 milions de dòlars (uns 2,91 milions d’euros), segons ha explicat el portal especialitzat Gizmodo. «L’estafa era òbvia perquè els inversors podien comprar la criptomoneda, però no podien vendre-la. Molta gent no va rebre l’advertència a temps», expliquen a la pàgina, on critiquen que la majoria de grans mitjans nord-americans publiquessin notícies sobre la pujada del valor d’aquesta criptomoneda.

La promesa de fer-se ric

Pel camí, petits inversors van perdre el que havien apostat en un actiu digital que diversos experts ja havien assenyalat pels seus potencials perills. «He perdut tot el que vaig posar en aquest projecte», va assenyalar al portal d’anàlisi de les criptomonedes CoinMarketCap una persona que hi havia invertit 5.000 dòlars.

Els impulsors d’aquesta estafa majúscula van llançar la criptomoneda d’‘El juego del calamar’ assegurant que serviria per jugar a un videojoc inspirat en la sèrie i que els guanyadors de les partides obtindrien més criptomonedes com a premi. Una promesa que ha atrapat centenars de persones amb ganes de guanyar diners.