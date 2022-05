El token Luna s'ha desplomat aquest dimecres al voltant d'un 90% i ha arrossegat el gruix de les criptomonedes, que han registrat una caiguda significativa tot i que han remuntat posteriorment en un context de màxima volatilitat.

En concret, Luna queia un 84% a les 16.45 hores i es canviava a 4,87 dòlars (4,61 euros), mentre que 24 hores abans valia 32,39 dòlars (30,66 euros) i dies enrere havia arribat als 90.

La criptomoneda més coneguda, bitcoin, es canviava a les 16.45 hores a 31.910 dòlars (30.220 euros) tot i que per uns moments va caure per sota dels 30.000 fet que no passava des del juliol del 2021. Mentre, guanyava un 0,71% i es venia a 2.374 dòlars (2.247 euros).

Tenint en compte tot el mercat de criptomonedes, la caiguda és del 7,1%, segons dades de Coingecko.

Luna és un token lligat a la 'stablecoin' UST, del protocol Terra. Tot i que aquest tipus d'actius mantenen la paritat amb el dòlar, UST la va perdre i ha arribat a caure fins a 0,3 dòlars (0,28 euros).

L'analista de mercats d'eToro Gabriel Debach ha explicat que la UST de Terra és una 'stablecoin' algorítmica: en lloc d'estar recolzada per diversos actius, es basa en un algoritme que utilitza diversos incentius de mercat per mantenir un preu establert.

"L'ecosistema Terra funciona amb dos tokens: UST i Luna. UST és una stablecoin vinculada al dòlar nord-americà, mentre que Luna és un token de governança. Tot l'ecosistema està construït al voltant de la stablecoin UST", ha explicat.

Un dia de mínims

Tot el mercat està experimentant una gran volatilitat aquests darrers dies i en especial avui, dimecres: Luna ha arribat a caure per sota del dòlar en cotitzar als 0,83 dòlars (0,78 euros), mentre que bitcoin i ethereum han caigut fins als 29.350 i els 2.129 dòlars (27.811 i 2.017 euros), respectivament, per recuperar-se posteriorment.

Les criptomonedes no estan tenint un bon any, després d'un 2021 alcista que va elevar el bitcoin fins a 68.925 dòlars (65.296 euros) i a ethereum fins a 4.864 dòlars (4.607 euros).

L'autor de Cryptojungla Emanuele Giusto ha assenyalat en un comentari que la situació actual és de "gran hivern", i que el proper respir per als inversors a bitcoin és el 'halving' previst per al 2024.