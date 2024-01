El mes de gener sol ser un mes de despeses i recuperació econòmica. Després de les festes de Nadal, segur que hem quedat amb les butxaques ben escurades. A més, les assegurances, els bancs i els serveis bàsics, aprofiten per apujar els seus preus. La veritat és que és un mes una mica nefast pel que fa a l'economia domèstica. Però, com et notifiquen aquests canvis? El Banc d'Espanya informa que, els bancs estan obligats a enviar-te una carta per explicar certs punts importantíssims, però, i tu, l'has rebut?

Segons el Banc d'Espanya en els pròxims dies t'haurà d'arribar una carta del teu banc, pot ser per correu postal, per email o per notificació dins l'aplicatiu. Ara, és important estar atent a la nostra bustia perquè en la carta es detallarà informació important sobre els nostres comptes. Espanya fa complir a tots els bancs i caixes d'estalvis amb l'Ordre EHA/2899/2011 del 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris. «Vols còpia?»: El Banc d’Espanya recomana demanar el resguard quan pagues amb targeta Aquesta ordre serveix per comunicar als clients de bancs i caixes d'estalvis tota la informació relativa als seus comptes i condicions com a clients de la respectiva entitat. Aquesta comunicació s'ha de fer efectiva durant el mes de gener de cada any. Què ha d'aparèixer en la carta de l'entitat bancaria Segons el Banc d'Espanya, les entitats financeres i bancàries han d'enviar una carta amb tota la informació del client. Un resum anual sobre els serveis que has contractat i pagat: La comissió anual

Les despeses

El tipus d'interès de cada servei contractat I a més, dins de la carta, hi haurà dos documents: Un, on apareguin els serveis contractats amb les comissions o interessos i, informació relativa a crèdits o serveis contractats i en vigor

i, informació relativa a crèdits o serveis contractats i en vigor Un altre on apareixerà la informació relativa als comptes contractats, especificant l'estat de les comissions, tipus d'interès de creditor i descobert i, l'import real dels interessos cobrats durant l'any anterior Com rebré la carta La rebràs per dos canals: Per correu postal al domicili habitual

al domicili habitual Per correu electrònic Si veus que no ho reps, revisa l'aplicació o la web per comprovar el teu compte i les notificacions; de segur, que allà la trobaràs.