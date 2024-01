Estalviar és un propòsit que tots ens hem fet en alguna ocasió, però aconseguir-ho no és tan senzill. El nivell de vida és molt alt i els sous no són gaire alts, que diguem. Així doncs, sembla un propòsit una mica difícil de complir. Però no et preocupis perquè et portem la solució. Amb aquests 5 passos aconseguiràs complir amb el propòsit de l'estalvi.

Els 5 consells per estalviar

1. Les emocions

Controlar les nostres emocions és clau a l'hora d'estalviar o invertir. Qui no s'ha sentit trist o alegre i ha començat a gastar desmesuradament? Quasi tots ho hem fet. Així doncs, aprendre de nosaltres mateixos i fer una bona autogestió és primordial per començar a guardar diners a la guardiola.

2. Les subscripcions

Tots tenim aplicacions, revistes, ONG, etc. a les quals estem subscrits o col·laborem. Però, ens hem parat a pensar quant gastem en elles? És important revisar les subscripcions que tenim i valorar quines són necessàries i quines no; almenys durant una temporada. Aquests diners que no invertim en subscripcions les podrem invertir a la nostra guardiola.

3. Separa els diners

Quan cobris la nòmina, el primer que has de fer és separar una quantitat per estalviar. Però compte, no confonguis la part d'estalvi amb un estalvi per viatges o emergències. Si realment, vols tenir un fons, hauràs de fer-ho tot per separat. Tot i ser una petita quantitat, si cada mes és la mateixa, finalment, acabaràs tenint uns bons estalvis.

4. Controla les despeses

A tots ens agrada sortir, però què passa quan un cap de setmana gastes molt més del que tenies previst? Doncs que el pròxim cap de setmana hauràs de fer bondat i no gastar tant o directament, retallar les despeses completament. Sabem que això potser és demanar molt, però si el que vols és aconseguir complir amb el propòsit, t'hauràs de sacrificar.

5.Posa una quantitat fixa

Com hem dit abans, separar els diners quan cobres és essencial i fer-ho amb la quantitat que puguis, també. Nosaltres t'aconsellem que, val més que cada mes estalviïs 20 euros, en comptes de fer un mes 500, l'altre 200 i l'altre res, perquè si no, no arribes a final de mes. La constància i fer de formigueta és el secret.