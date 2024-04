Finizens ha fet estalviar als clients més d'11 milions via comissions; els vols conèixer?

Finizens, la fintech espanyola, fa 7 anys i celebra que per primera vegada ho fa amb un ebitda (benefici abans d'interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions) en positiu de 78.000 euros. Actualment, té 21.000 clients i 400.000 milions d'euros en cartera amb una filosofia enfocada a la gestió passiva a través de plans d'estalvi, plans de pensions i fons d'inversió indexats (ETF).

El 'roboadvisor', participat pel fons de capital risc Axon Partners, l'asseguradora Caser i Mutualitat de l'Advocacia, fuig de les tendències del mercat i vol continuar apostant pels actius tradicionals de borsa, bons, socimis i or. "El nostre estil és avorrit, lent, constant... Apostem per menys volatilitat i més diversificació. Al bitcoin no hem entrat ni preveiem entrar. De fet, no es pot definir com un actiu per les bombolles continuades que té", comenta el seu conseller delegat Giorgio Semenzato en una trobada amb 'actius'.

El 2023, les carteres indexades de Finizens van obtenir una rendibilitat neta mitjana del 10,6%, del 6,9% en el cas dels fons més conservadors i del 14,9% en els més exposats com més agressius. Les carteres de renda variable del 'roboadvisor' acumulen una rendibilitat neta del 70,2% des del seu llançament el 2017. “Esperem una millora de les rendibilitats. El més esperat són xifres anuals del 4%-4,5% en carteres de bons i del 7% a borsa", afegeix Semenzato.

Les carteres de Finizens tenen accés als fons passius més grans del món, com Vanguard, iShares o BlackRock... A Espanya, la quota de mercat dels ETF encara és del 2,5%, mentre que a la resta de la Unió Europea arriba al 26,7% i als Estats Units ja supera els fons en què el gestor selecciona cada companyia o bo i arriba al 50,02%, segons les dades de Morningstar. Als EUA, nou dels deu fons més grans segueixen un índex. Aquest creixement arriba de la mà del retorn, però sobretot per les comissions baixes.

"Fins ara hem estalviat als nostres clients més d'11 milions via comissions en comparació amb les entitats tradicionals. Cada any disminuïm les comissions als nostres clients que continuen amb nosaltres. A Espanya, hi ha pocs al·licients perquè la banca ofereixi productes amb baixes comissions, encara que tenim el mercat de 'roboadvisor' més competitiu del món", sosté Semenzato. Els principals competidors de Finizens són Indexa Capital, Inbestme i Myinvestor.

Busca competir amb els dipòsits

Al desembre, a més, van llançar una cartera de fons monetaris amb un interès del 3,6% a l'any destinada a estalviadors i empreses que busquin rendibilitzar el patrimoni en efectiu en línia amb el tipus d'interès vigent. L'objectiu que persegueix la gestora és captar les persones i les empreses descontentes amb la remuneració oferta pels comptes corrents o dipòsits dels bancs tradicionals.

Segons Finizens, de fet, la remuneració mitjana dels comptes corrents i dipòsits bancaris a Espanya es troba respectivament un -55% i un -25% per sota de la mitjana europea.

Amb aquests percentatges i, malgrat que els tipus d'interès fixats pel Banc Central Europeu (BCE) siguin els mateixos per a tots els països, l'estalviador espanyol està rebent una remuneració pels seus diners en efectiu molt més baixa que la mitjana de ciutadans a Europa. Més encara tenint en compte que avui a Espanya hi ha al voltant d'un bilió d'euros -segons dades del Banc d'Espanya “aparcats” en comptes corrents i dipòsits bancaris de remuneració nul·la o molt baixa, una quantitat que representa el 40% de la riquesa de les llars espanyoles excloent-ne l'habitatge.