Compte amb els SMS de la Renda: ciberdelinqüents o l'Agència Tributària?

La campanya de la Renda 2023 va començar el passat 3 d'abril i finalitzarà l'1 de juliol del 2024. Hi ha molts contribuents que ja han fet l'esborrany i l'han presentat. Si has tingut la sort que la renda et surti en negatiu, però encara no has rebut l'ingrés, no et preocupis. L'Agència Tributària té un temps per tal de fer les devolucions pertinents als seus contribuents. Però, compte que hi ha diversos fraus respecte a les devolucions i no pas per part d'Hisenda, sinó per part de ciberdelinqüents; t'ho expliquem!

La devolució als contribuents

L'Agència Tributària (AEAT) explica al seu lloc web que disposa de 6 mesos per fer-ho, a comptar de l'1 de juliol, data en què finalitza el termini per presentar declaracions d'aquest 2024. En conseqüència, toca tenir una mica de paciència. A més a més, si la declaració es presentés fora de termini, el temps màxim de devolució passaria a ser de mig any des que queda presentada.

Per informar els contribuents, el que està fent Hisenda és enviar missatges SMS als contribuents amb el text següent: “S'ha ordenat el pagament de la devolució de l'impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici 2023”. Tot i això, aquest text, en lloc de tranquil·litzar-nos, pot portar-nos a la confusió per dos motius: l'ordre de pagament pot no fer-se efectiva immediatament i, el que és més important, els ciberdelinqüents solen fer enviaments massius de textos similars amb l'objectiu d'apoderar-se de dades confidencials dels ciutadans.

Els fraus que detecta l'Agència Tributària / Agència Tributària

Pel que fa a l'últim punt, cal anar amb compte, encara que detectar quin és l'SMS veritable de l'AEAT no és complicat: al d'Hisenda no hi ha cap mena d'enllaç, cosa que sempre inclouen els estafadors.