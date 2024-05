Et poden arribar a pagar 40.000 euros si tens aquesta moneda de 5 pessetes

El col·leccionisme sempre ha estat de moda i les monedes de canvi, encara tenen un valor afegit. Avui us venim a explicar que si teniu pessetes, esteu de sort. Les podeu arribar a vendre a un preu de fins a 40.000 euros; ja que hi ha compradors que paguen aquest preu segons la moneda.

Per als apassionats per la numismàtica, una moneda de 5 pessetes datada el 1869 és un d'aquells trofeus pels quals val la pena gratar-se la butxaca i la cotització arriba als 40.000 euros.

El preuat 'duro' va ser encunyat durant el Sexenni Democràtic i diferents fonts i catàlegs indiquen que només es van fer 100 unitats. No hi falten els que encara qüestionen aquest escàs nombre i, fins i tot, la data exacta de la seva aparició, així com l'autenticitat de les poques que existeixen, ja que hi ha qui diu que es van fer còpies per als col·leccionistes de l'època.

Si tens pessetes, no les llancis! Et poden fer guanyar molts diners

Als qui com a herència de família puguin tenir per casa un grapat de velles monedes convindria rebuscar ben atents entre aquestes antigalles per si de cas trobés una d'aquestes valuoses monedes de 5 pessetes i del 1869.