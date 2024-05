El Govern aprova l'avantprojecte de llei per controlar els interessos de demora, els crèdits financers dubtosos i les pràctiques abusives contra els consumidors

El passat dimarts 14 de maig, el Consell de Ministres va aprovar l'avantprojecte de llei d'administradors i compradors de crèdit, per tal de facilitar que les entitats financeres puguin treure dels seus balanços els préstecs de cobrament dubtós. Amb aquest avantprojecte es vol protegir els prestataris de pràctiques de recobrament abusives o usuràries. A partir d'ara, l'activitat de compravenda i el recobrament de crèdits financers dubtosos passarà a ser regulada i supervisada pel Banc d'Espanya.

Així, per exemple, el text limita els interessos de demora que es podran cobrar en cas d'impagament del consumidor. La llei també obligarà que els prestadors de crèdits de consum o hipotecari tinguin sempre una política de renegociació de deute, prèvia a possibles accions judicials o a l'exigència del pagament.

Activitat regulada i supervisada

A partir d'ara, quan s'aprovi la nova llei, les empreses de recobrament que comprin un paquet de préstecs morosos (a un banc, per exemple) hauran de nomenar un 'administrador de crèdits', l'activitat del qual haurà de ser autoritzada pel Banc d'Espanya, si els titulars dels préstecs són persones físiques o pimes. Per rebre l'autorització del Banc d'Espanya, l'empresa de recobrament haurà de disposar d'"una política adequada que garanteixi la protecció i el tracte just dels prestataris", segons el comunicat emès pel Ministeri d'Economia.

Així mateix, es regula la compravenda de crèdits dubtosos, assegurant-se el manteniment de les condicions i drets dels prestataris i traslladant al comprador les obligacions de transparència, protecció i informació, incloent-hi el compliment dels codis de bones pràctiques als quals el creditor inicial estigués adherit.

A més, el Banc d'Espanya s'encarregarà de supervisar l'activitat d'aquests serveis i dels compradors de crèdit, establint el corresponent règim d'infraccions i sancions.

En el negoci de recobrament de deutes destaca Intrum com a firma líder mundial, combinació de Lindorff i Intrum Justitia. Altres firmes conegudes al sector són les dels despatxos Zahonero i Sánchez, Axactor, Lexer o Bierens. Altres firmes de recobrament més populars, com la d'El cobrador del frac, queden, en principi, fora de l'àmbit d'aquesta reforma legal, ja que el servei de recobrament no està especialment orientat als deutes financers, sinó a passius d'un altre tipus (deutes particulars o comercials, sobretot).

Protecció als consumidors

L'avantprojecte de llei, que serà sotmès a procediment d'audiència pública per part del Ministeri d'Economia, transposa la directiva europea sobre administradors i compradors de crèdits.

A més, Economia ha aprofitat el text per modificar la llei de contractes de crèdit al consum i la llei de contractes de crèdit immobiliari per introduir garanties a favor dels prestataris, sobretot quan es tracta de col·lectius vulnerables (beneficiaris de l'ingrés mínim vital o amb baix nivell d'ingressos).

Així, el text limita els interessos de demora per cobrar en casos d'impagaments per part del consumidor. També es defineixen els supòsits de modificació del tipus d'interès en contractes de durada indefinida (com en el cas de les targetes revolving), permetent als clients no acceptar les pujades o cancel·lar el contracte. A més, els contractes de crèdits per al consum hauran d'aclarir les condicions de les indemnitzacions per amortització anticipada del préstec, com ja passa a les hipoteques.

La llei també obligarà que els prestadors de crèdits de consum o hipotecari tinguin una política de renegociació de deute, i han d'oferir al prestatari, abans de l'inici d'accions judicials o de l'exigència del pagament, mesures encaminades a assolir un acord.

Es podrà renegociar el deute / Drazen Zigic

La norma estableix condicions especials per als prestataris en situació de vulnerabilitat econòmica, els quals són els beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital i les persones que estiguin per sota d'uns llindars mínims d'ingressos i en què concorrin certes situacions de vulnerabilitat addicionals. En aquests casos l'entitat prestadora que hagi de vendre el crèdit dubtós a un tercer haurà d'oferir al prestatari la possibilitat de reemborsar el crèdit aplicant una quitació o condonació parcial alineada amb l'import estimat de la venda del crèdit.