Hi ha un fort rebuig envers el control de preus del lloguer

L'economia espanyola no va gens bé i és que, els preus dels habitatges són desorbitats i més amb els sous que es cobren. Mínim es necessiten dos sous per poder fer front a un lloguer o hipoteca. Així doncs, i plantejant aquesta i altres qüestions, el passat dilluns, es va abordar aquesta problemàtica al Fòrum Mediterrani. Les participants en aquesta ponència van ser, Paloma Taltavull, catedràtica d'Economia Aplicada de la UA i Laura Fernández, directora general de l'Associació de Propietaris d'Habitatge de Lloguer (Asval). Finalment, ambdues van coincidir a dir que, el control de preus a llarg termini no seria la solució, ja que aquest fet distorsiona el mercat.

Sobre l'escassetat d'oferta, la directora d'Asval ha recordat que aquesta no es distribueix de manera homogènia, sinó que les zones tensades se centren al voltant de nuclis més densament poblats, a Madrid, les Balears, Catalunya, el País Valencià i Andalusia. I ha destacat que els 4 milions d'habitatges buits d'Espanya no estan preferentment en aquestes zones.

Per la seva banda, la catedràtica d'Economia Aplicada ha alertat de la caiguda de la construcció que va portar la crisi financera del 2008, cosa que ha comportat «un desajust brutal de l'oferta i la demanda». Així ha apuntat que la mitjana de construcció des del 2011 va tornar a xifres inferiors a les del 1960. I ha recordat que «la durada de l'inquilí cada vegada és més baixa. Abans era de 10 anys, ara és de 8 anys. És a dir, els lloguers estan girant molt, està al màxim, ja no poden girar més, i per tant és allà on es posa en evidència el problema des del punt més greu». En aquest sentit, Fernández ha anat més enllà assenyalant que la mitjana de la seva associació és de 3,5 anys. Pel que fa a aquesta reducció, Taltavull ha assenyalat que «no se sap si és pel canvi en els patrons de mobilitat per qüestió de la feina, o és a conseqüència de la pujada de preus o una combinació de factors».

Els problemes per trobar pisos de lloguer / rawpixel.com

Sobre el control de preus, Fernández els ha rebutjat de ple, recordant els nombrosos estudis existents i que «l'evidència és aclaparadora. No ha servit per millorar-ne l'accessibilitat. Potser és, puntualment, i quan es donin una sèrie de condicions addicionals com que hi hagi una dotació pressupostària per fer unes mesures correctives paral·leles o que s'incentivi la construcció de nous habitatges. Però no és la mesura idònia».

Viabilitat

La catedràtica ha destacat que "no podem tocar els preus, i menys de forma permanent, perquè no funcionaria el mercat, i quan un mercat no funciona, busca un segon mercat". Així, ha coincidit en el fracàs dels controls de preus en el passat, i ha acotat la seva viabilitat que siguin a curt termini, de manera precisa i amb efecte temporal, sabent on aplicar-los i on són els problemes. "Perquè a llarg termini una mesura així distorsiona".

Pel que fa a la reforma del parc existent, la representant d'Asval ha recordat que «la rehabilitació requereix inversió. I com incentivaràs un propietari que no té seguretat sobre la seva rendibilitat, que no té clar que hi hagi noves normes que modifiquin l'statu quo... no entra a les seves prioritats la rehabilitació, no té cap incentiu». I ha assenyalat que això és un problema per la legislació europea que exigeix una eficiència energètica per a la transmissió d'habitatges.

En aquest sentit, la catedràtica ha apuntat que «les grans empreses immobiliàries que tenen parcs d'edificis ho estan rehabilitant tot, independentment que tinguin beneficis, perquè estan descomptant els incentius en termes fiscals i de mitjà termini pel consum energètic, les emissions... », destacant la conscienciació en això. Això sí, ha reconegut el problema que suposa per als propietaris amb les rendes més baixes. I sobre la promoció de nous habitatges per a lloguer, Asval ha advocat per això, però ha advertit del risc que al final es dediqui la majoria a la venda. I la catedràtica ha ressaltat que la clau és qui gestionarà aquests habitatges, advertint de la necessitat de professionalitzar aquest aspecte i els controls.