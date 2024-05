Descobreix si estàs pagant de més en la factura de la llum

Els problemes amb les factures de la llum encara no estan resoltes. La guerra d'Ucraïna va provocar que les factures pugessin a uns preus desorbitats a Espanya i tot i que, pensàvem que ja estava tot regulat, no és així. Coneix la situació actual de la llum, hi ha diverses irregularitats i pots estar pagant de més.

Amb aquell passat tan recent, costa de creure que aquest mes d'abril del 2024 s'hagi convertit en el més barat de la història del mercat elèctric espanyol, marcant un període amb els preus més baixos registrats fins ara. Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric (OMIE), el cost mitjà del mercat hora ha baixat a 13,67 euros: un 20% menor que el registrat el mes més barat fins avui, febrer del 2014.

Aquesta notable caiguda de preus és deguda a una única combinació de circumstàncies que van des de la típica baixa demanda que es produeix en aquesta època de l'any (quan no cal encara posar l'aire condicionat i ja podem viure sense calefacció a la majoria de les regions); a la presència d'abundant energia hidroelèctrica, eòlica i fotovoltaica potenciada per les condicions climàtiques favorables i la insòlita abundància d'aigua als embassaments que ha permès una generació hidroelèctrica rècord.

Revisa bé les teves factures / freepik

Alerta pel que està passant amb la factura de la llum

Davant d'aquest escenari favorable molts es pregunten com és possible que moltes persones continuïn mantenint el mateix preu de la llum que tenien fa només uns mesos, quan els preus al mercat estaven completament disparats.

Actualment, hi ha una gran disparitat entre els contractes elèctrics de diferents tipus de consumidors: n'hi ha que, en estar el mercat regulat, han experimentat unes factures notablement baixes; mentre que altres ciutadans han començat a pagar, fins i tot, més arran de la finalització de la reducció de l'IVA del 21% al 5%.

L'explicació a aquesta disparitat està en el tipus de contracte que té cada ciutadà: els qui tenen la llum contractada amb el mercat lliure i tenen tarifes fixes podrien estar pagant més del que és necessari en tenir les tarifes actualitzades des dels mesos de la crisi.

Davant d'aquesta situació, els consumidors poden seure a renegociar les condicions de la tarifa fixa amb l'empresa amb què tenen contractada la llum o tornar al mercat regulat per aprofitar els preus actuals baixos, encara que aquesta opció pot ser més volàtil.