Catalunya registra les millors dades d'ocupació en anys

L'ocupació sembla que està en auge i és que Catalunya durant el mes de maig, va registrar 3,8 milions de treballadors en actiu; una xifra per recordar en la història. Les províncies catalanes van sumar 42.194 nous ocupats respecte a l'abril.

Ni en els moments més àlgids de l'especulació cap al 2008, just abans que esclatés la bombolla financera i immobiliària, el mercat laboral català va mostrar millors registres. El maig del 2008 hi havia 3,4 milions de catalans afiliats a la Seguretat Social, gairebé dues dècades i dues crisis després, la xifra puja fins als 3,8 milions.

Una bonança apuntalada a través de l'avenç de l'ocupació femenina, retallant la bretxa d'ocupació que, històricament, ha arrossegat el mercat laboral i l'arribada de migrants. "Fins ara les xifres podíem dir que eren molt bones i ara podem afirmar que ho són sense precedents", ha dit el secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, en una roda de premsa.

L'atur, per part seva, ha registrat un lleuger canvi al maig respecte de l'abril de 6248 persones, fins a un total de 330.782 aturats catalans apuntats a les oficines del Sepe. És la xifra més baixa des del 2008, si bé, en aquest sentit, Vinaixa ha destacat que "tenim marge de millora", ja que "hi ha un percentatge elevat de persones a l'atur que fa més d'un any (que ...) sense feina", ha afirmat.

L'economia catalana es veu afavorida per l'ocupació de dones i immigrants / freepik

Catalunya va ser la segona comunitat autònoma que va crear més ocupació al maig, en termes absoluts. Les províncies catalanes, pujades pels preparatius de l'estiu, van aportar gairebé el doble de llocs de treball al conjunt d'Espanya que la capital, Madrid (22.895). L'autonomia que va aportar més afiliats al maig va ser les Illes Balears, també molt marcada per l'efecte turisme, amb 52.949 nous ocupats.

A la comparativa entre les dues grans locomotores de l'economia espanyola, durant la primera meitat de l'any sempre sol sortir millor parada Catalunya. En els cinc mesos que van del 2024 les províncies catalanes han creat 2,5 vegades més feina que la capital, a costa de què passarà durant el segon semestre i és que Madrid, principalment durant la prèvia de la campanya de Nadal, sol ser especialment explosiva en contractacions.

La campanya de la fruita es nota a Lleida

Els preparatius de la campanya de la fruita a Lleida s'han deixat notar aquest mes de maig a les estadístiques. La província occidental ha liderat, en termes relatius, la creació d'ocupació, amb un augment del 3,6% respecte a l'abril. El van seguir, empatades, Tarragona i Girona (1,9%), pujades per la calor que ja comença a ser pròpia de l'estiu i l'atracció turística. Barcelona, amb intensitats de contractació més estables i desestacionalitzades, va registrar un augment del 0,75%.

Evolució de l'atur a Catalunya / Ministeri de Treball

Des del Departament de Treball expliquen que la sequera, que fa uns mesos es veia com un perill seriós per a la creació d'ocupació, no està tenint impactes visibles. Tot i que, Freixenet va encendre les alarmes fa unes setmanes anunciant un ERTO, argumentant la manca d'aigua, però finalment no s'ha produït l'efecte cascada. El fabricant de cava va acabar pactant la suspensió amb els empleats i, de moment, no s'han registrat més expedients ni conflictes relacionats amb l'escassetat d'aigua.