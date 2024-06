S'obre una investigació contra les plataformes que anuncien pisos de lloguer turístic

Ahir, 5 de juny, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, va anunciar en un comunicat que, s'obrirà una investigació contra les plataformes que anuncien pisos de lloguer turístic sense llicència. Aquesta acció s'ha dut a terme perquè hi ha un gran nombre d'habitatges que operen amb aquest modus operandi, segons la informació facilitada per les autoritats autonòmiques i municipals amb competència en aquest àmbit.

La Direcció General de Consum ha enviat requeriments a les principals plataformes de lloguer turístic per obtenir informació sobre els habitatges que anuncien. Tot i que el ministeri no informa de les empreses a les quals s'ha dirigit, les principals plataformes de lloguer turístic a Espanya són Airbnb i Booking.com. El que sí que aclareix el comunicat és que el focus de la investigació no es dirigeix als particulars que lloguin el seu habitatge, sinó que se centra en l'"activitat i responsabilitat" dels grans arrendadors o empreses dedicades a la gestió de grans quantitats de pisos turístics.

Segons Consum, aquestes empreses podrien estar incorrent en pràctiques comercials deslleials sobre la base de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris que, per tant, suposarien una infracció que pot “generar lesions o riscos per als interessos de consumidors i usuaris de forma generalitzada”, segons exposen des de la Direcció General de Consum.

Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 / RICARDO RUBIO / EP

L'obertura d'aquesta investigació no prejutja el resultat final d'aquesta, però la Direcció General de Consum adverteix que amb la informació que es recull de la consulta estudiarà la possibilitat d'obrir expedients sancionadors que "poden arribar a qualificar-se com a infraccions greus amb multes de fins a 100.000 euros, quantitat que es pot sobrepassar fins a assolir entre quatre i sis vegades el benefici il·lícit obtingut”.

Aquesta investigació es coneix pocs dies després de la multa de 150 milions d'euros a quatre aerolínies -Vueling, Volotea, Ryanair i EasyJet- per cobrar per l'equipatge de mà, després d'una investigació oberta un any abans. Uns dies abans, a principis del mes de maig, aquest departament també havia obert expedients sancionadors a grans operadors de comerç electrònic per possibles rebaixes enganyoses durant el 'Black Friday'.