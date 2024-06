Aquests són els diners màxims que pots tenir al banc segons l'OCU

Avui dia, estalviar és tot un repte! Els salaris són baixos si ho equiparem al nivell de vida que hi ha: preus dels aliments, habitatge, oci, etc. La realitat és molt crua, per això és important mirar d'estalviar o desfer-nos de despeses innecessàries. Els bancs tenen tots els nostres moviments registrats: nòmines, Bizum, pagaments amb el mòbil, etc. Així doncs, ells ho saben tot de nosaltres (econòmicament parlant). En aquest article descobriràs quants diners pots tenir al banc. Està molt bé tenir diners guardats a casa per imprevistos. Així doncs, després de llegir aquest article potser canvies la teva forma d'"estalviar".

Ni més ni menys

Amb el tràfec de preus, costa quadrar els números. I encara més, estalviar. Amb tot, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) assegura que no és recomanable tenir molts diners al banc. Tampoc ho és tenir-ne pocs: és qüestió de conèixer molt bé els ingressos i les despeses que tenim i destinar una quantitat fixa periòdica per estalviar.

Si no és ideal tenir molt ni poc, sorgeix un dubte: quina quantitat de diners és ideal tenir al banc? La mateixa OCU respon a la pregunta: l'entitat aconsella tenir només una reserva de liquiditat que es pugui fer servir en qualsevol moment per poder fer front a imprevistos, com una avaria del cotxe o el pagament a un manyà.

Compte amb les quantitats que diposites al banc / senivpetro

"Una quantitat prudent pot ser l'equivalent a tres mesos del teu salari", recomana l'organisme. Explicat amb un exemple: si un treballador guanya 2.000 euros mensuals, haurien de tenir estalviats uns 6.000 euros, aproximadament.

Fons de garantia per a 100.000 euros

L'OCU llança aquest avís per una raó: els bancs no tenen capacitat per assumir tots els pagaments i les obligacions en cas de fallida. Per molt que els diners siguin teus i els hagis estalviat amb la suor del teu front. Espanya, com la resta de països de la Unió Europea, té un Fons de Garantia de Dipòsits, que garanteix un màxim de 100.000 euros per titular.

"Si els teus estalvis superen els 100.000 euros en comptes i dipòsits, procura repartir-los a diverses entitats", recomana l'OCU. Així, si una persona té 130.000 euros en un mateix banc i aquesta fallida, només té garantida la devolució de 100.000 euros. En canvi, si el reparteix a dues entitats s'asseguraria rebre la totalitat dels seus estalvis.