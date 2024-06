El Govern vol reformar els requisits de la jubilació parcial

Elma Saiz està estudiant negociar amb la patronal i sindicats per tal de modificar certs requisits a l'hora d'accedir a la jubilació parcial. El Ministeri d'Inclusió, Migracions i Seguretat Social vol requerir més anys per poder demanar la jubilació parcial. Ara per ara, la legislació conforme que, una persona pot retallar part de la seva jornada fins a la jubilació, sempre que ho faci amb un contracte de relleu i que hagi contribuït prèviament a l'erari comú un mínim de 33 anys.

El passat dilluns, el secretari d'Estat de la Seguretat Social, Borja Suárez, va mantenir una nova reunió amb els agents socials per abordar una nova reforma del sistema públic de pensions. El Govern va voler enviar un missatge en positiu: "La reunió va ser molt productiva i es van realitzar avenços ressenyables", va afirmar la Seguretat Social en un breu comunicat. Si bé, hi haurà d'haver més moviments per poder tancar la reforma. "La jubilació parcial i el contracte de relleu segueixen molt lluny de les nostres pretensions", ha afirmat la secretària de política institucional d'UGT, Cristina Estévez, després de finalitzar la taula de diàleg social.

L'Executiu estudia com reformular l'actual sistema de jubilació parcial, que permet a un treballador retirar-se entre els 65 i 67 anys si no ho fa amb un contracte de relleu, és a dir, si l'empresa on treballa no utilitza una altra persona per substituir-lo. O a partir dels 64 anys i després d'un mínim de 33 anys cotitzats si la jubilació parcial ve amb contracte de relleu.

La proposta que va fer el secretari d'Estat de la Seguretat Social als agents socials implicaria restringir aquests requisits i adaptar-los a la mitjana de les actuals carreres laborals, que està en els 40 anys cotitzats. Cosa que no satisfà les centrals. "Amb les xifres que tenim de feina en aquests moments no entenem que hi hagi unes traves alhora que aquests relleus es facin d'una manera flexible als llocs de treball", ha afirmat la representant d'UGT.

Podré gaudir de la jubilació parcial? / Getty Images

La reforma de la jubilació parcial va ser una de les carpetes que van quedar pendents durant la darrera legislatura i es van posposar a la present. Tant al sector privat, com per als treballadors del sector públic. Els sindicats més representatius entre els funcionaris constrenyen el ministre José Luis Escrivá -que durant la passada legislatura va estar a càrrec de Seguretat Social i en la present de Transformació Digital i Funció Pública- per obrir aquesta modalitat als empleats públics. Tot i la insistència de les centrals, de moment per aquest flanc no han transcendit novetats concretes.

Recuperar pràctiques no cotitzades durant l'embaràs

Les parts han parlat de jubilació parcial, coeficients reductors, el conveni amb les mútues privades per implicar-les en el tractament de les baixes laborals i també elements tractats a la darrera reunió. Aquesta va tenir lloc el passat 27 de maig i al mateix Govern i sindicats van tancar un principi d'acord per reformular el mecanisme mitjançant el qual els investigadors poden cotitzar per pràctiques antigues per millorar així les seves futures pensions.

Tot i això, CCOO ha plantejat al secretari d'Estat de la Seguretat Social que afegeixi un matís al mecanisme per 'comprar' anys de cotització per beneficiar les dones que quedessin embarassades durant les seves pràctiques. El sindicat planteja que les possibles afectades puguin ampliar el nombre de pràctiques cotitzades als mesos que se n'absentessin per gestació i criança del nadó. "El Govern ha rebut la proposta, no ha fet una resposta explícita a la taula i esperem una reacció en les pròximes setmanes", ha afirmat el secretari de polítiques socials de CCOO, Carlos Bravo, després de la reunió.

Aquesta setmana, concretament aquest passat dimarts 11 de juny, va finalitzar el període d'audiència pública durant el qual els interessats podien proposar canvis a aquest mecanisme. Posteriorment, haurà de superar una sèrie de tràmits legals perquè les modificacions entrin en vigor.