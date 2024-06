El mercat de compravenda d'habitatges no està compensat: hi ha més demanda que oferta

El tema de l'habitatge és un problema molt freqüent i és que tant comprar com llogar sol ser molt difícil i més, amb els salaris que hi ha. A més, aquí hi hem de sumar un altre problema: hi ha un desequilibri molt gran entre les persones que volen vendre i les que volen comprar un immoble. Segons l'informe 'Radiografia del mercat de l'habitatge el primer semestre del 2024', elaborat per Fotocasa Research, només hi ha un 15% de venedors i un 78% de compradors potencials. I a més, un 6% d'aquests està activament en els dos mercats, comprant i venent simultàniament.

Demanda i oferta al mercat immobiliari

Si s'extrapolen aquestes dades al conjunt de la població espanyola més gran de 18 anys, s'observa que un 14% ha comprat o està intentant comprar un habitatge en l'últim any, davant d'un 4% que està venent o intentant vendre. Aquest 14% s'ha mantingut estable davant les dades l'any passat, tot i que ha disminuït dos punts percentuals des de fa dos anys, quan van començar a apujar els tipus d'interès. Per part seva, el nombre de propietaris que venen s'ha mantingut estable des del 2022.

L'impacte de la política monetària

"El brusc canvi de política monetària amb la pujada dels tipus d'interès ha estat un punt d'inflexió per al mercat immobiliari. D'una banda, ha avivat la demanda dels que volien evitar un encariment més gran en les seves hipoteques i, de l'altra, ha paralitzat el procés d'un 19% de compradors. Tot i això, la demanda total continua sent intensa, encara que s'afebleix en el volum de compradors que han finalitzat la compra. Això indica que l'oferta disponible és insuficient per satisfer la demanda, cosa que resulta en un augment dels preus i una tensió més gran al mercat, complicant l'accessibilitat a l'habitatge", comenta María Matos, directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa.

Previsions de compra a mitjà termini

L'informe revela que un 20% dels espanyols planegen comprar un habitatge en els pròxims cinc anys, encara que aquesta xifra és lleugerament inferior al 21% registrat el 2023. Dels que tenen previst comprar, un 6% planeja fer-ho en els pròxims dos anys, mentre que un 14% ho contempla en un termini d'entre dos i cinc anys.

Intenció de compra entre els joves

La intenció de compra és especialment alta entre els joves de 25 a 34 anys, amb un 37% preveient adquirir un habitatge en un termini de cinc anys. Aquest percentatge és lleugerament inferior al 38% registrat el febrer del 2023. Entre els joves de 18 a 24 anys, el 37% també planeja comprar a mitjà o llarg termini, encara que aquesta xifra ha disminuït un punt respecte de l'any anterior.

A mesura que augmenta l'edat, la intenció de compra disminueix. Entre les persones de 55 a 75 anys, només un 9% considera l'opció de comprar un habitatge els pròxims cinc anys, dos punts menys que l'any anterior.