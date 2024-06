Coneix les sancions si no presentes la declaració de la Renda

La primavera està a punt d'acabar i en uns dies podrem donar la benvinguda a l'estiu, però, ja tens la declaració de la Renda feta? Recordem que el 3 d'abril va començar el període d'inici de la Campanya de la Renda 2023 i l'1 de juliol acaba aquest termini. Però, què passa si estàs obligat a fer la declaració de la Renda i encara no l'has fet, decideixes no presentar-la o se't passa el termini?

Aquells treballadors que no facin la declaració dins del termini esmentat rebran dures sancions per part de l'Agència Tributària, les quanties de les quals oscil·laran entre el cinc i el 20% en funció de la situació i la demora.

Multes per declarar fora de termini

Presentar la Declaració de la Renda fora de termini portarà diferents penalitzacions. Com es pot esperar, les sancions no seran les mateixes si surt a pagar o a tornar, per la qual cosa és important calcular correctament els ingressos i l'IRPF aplicat. En aquells contribuents que el resultat fos a tornar, la multa d'Hisenda seria d'una quantitat fixa de 100 euros.

Compte amb les multes per no presentar la Renda dins les dates estipulades / pressfoto

En canvi, aquells treballadors que no hagin pagat l'import corresponent abans de l'1 de juliol rebran sancions de fins al 20%:

Presentar la declaració abans del requeriment de l'Agència Tributària: sanció del 5%

sanció del 5% Presentar la declaració amb una demora de tres mesos: sanció del 10%

sanció del 10% Presentar la declaració amb una demora d'entre 6 i 12 mesos des del final del termini: sanció del 15%

sanció del 15% Presentar la declaració amb una demora de més d'un any respecte al final del termini: sanció del 20%, a la qual caldria afegir-li interessos.

A part de totes aquestes multes, els contribuents també poden rebre altres sancions per cometre errors en el càlcul d'ingressos declarats, realitzar pagaments incorrectes, no indicar el Número d'Identificació Fiscal (NIF) o incloure deduccions i documents falsos.