Idilia Foods crearà el grup més grans de batuts d'Espanya amb 50 milions d'euros?

Idilia Foods comprarà el 50% de Cacaolat a la cervesera Damm; aconseguint així tenir un gran poder sobre els productes xocolaters, especialment dels batuts. La corporativa Idilia Foods és el productor de les marques Colacao i Nocilla, entre altres. Ara, podrà crear el grup més gran de batuts d'Espanya, tot i que, l'operació encara està pendent d'aprovació per part de la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC). L'operació està valorada en uns 50 milions d'euros. Damm, que el 2021 va adquirir a Cobega el 50% de la firma de batuts i va passar a tenir el 100%, retindrà l'altra meitat del capital.

A través d'aquesta operació, Cacaolat unirà a les seves marques -Cacaolat, Letona i Laccao- la gestió, comercialització i distribució de les marques de batuts ColaCao Energy, ColaCao Shake i Okey. Amb això podrà continuar impulsant el desenvolupament de la categoria de batuts i la presència d'aquestes marques al mercat nacional i internacional.

L'acord manté l'elaboració dels productes de la marca Cacaolat a la planta situada a Santa Coloma de Gramenet, a Barcelona. Cacaolat continuarà operant de manera independent sota l'equip directiu liderat pel director general, Josep Barbena. L'objectiu que s'han marcat és accelerar encara més el creixement al mercat dels batuts lactis a escala nacional i internacional.

El 2023, el Grup Cacaolat va facturar 82 milions d'euros, cosa que va suposar un creixement de 12,8% respecte al 2022. Des del 2019, la companyia ha posat en marxa un pla de transformació i creixement basat en la innovació, la transformació digital, la sostenibilitat i la internacionalització, entre altres punts.

Cacaolat passarà a ser d'Idilia Foods / Idilia Foods

Damm va adquirir el 2021 al grup Cobega, de la família Daurella, accionista de referència de Coca-Cola Europacific Partners, el 50% de Cacaolat, de manera que va passar a controlar el 100% de la companyia. Així va finalitzar una aliança que havia tancat una dècada enrere per rescatar Cacaolat, que va estar a punt de desaparèixer del mercat després de la seva etapa controlada per Clesa, de l'antic grup Nueva Rumasa (família Ruiz-Mateos).

Idilia Foods, controlada per la família Ferrero, va sorgir de la divisió el 2015 de l'antiga Nutrexpa. D'aquí va sortir l'altra companyia, Adam Foods, en aquest cas, controlada per la família Ventura, i productora de marques com Cuétara, Artiach o Phoskitos, entre d'altres.

Des del seu naixement l'any 1933 a Barcelona, Cacaolat s'ha consolidat com la marca més rellevant de batuts lactis, assolint el lideratge nacional i el batut més venut a Espanya. A més, en els darrers anys, ha comptat amb un pla d'internacionalització que li ha permès ser present a més de 30 països. Part de l'èxit d'aquest creixement s'atribueix a la inauguració el 2013 del seu centre de producció de Santa Coloma de Gramenet; les instal·lacions del qual, disposen de la tecnologia més moderna i eficient per garantir els màxims estàndards de qualitat.