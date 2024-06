Iberia planteja una proposta per evitar el monopoli de certes rutes

Iberia vol cedir fins al 52% de les rutes que oferia Air Europa el 2023 per tal d'obtenir el 'sí' de Brussel·les a l'hora de comprar aquesta aerolínia, segons afirmen fonts del sector. Amb aquest plantejament, el qual es va lliurar el 10 de juny passat, la companyia del grup IAG vol evitar les reticències de la Comissió Europea en l'operació.

Les propostes d'Iberia no suposarien una disminució de la capacitat, sinó la garantia que a totes les rutes hi hagi diversos competidors i, per tant, diferents opcions per als viatgers, segons les mateixes fonts. Des de la companyia del grup IAG consideren que la unió de les dues principals aerolínies espanyoles és essencial per desenvolupar el 'hub' de Madrid al nivell dels del nord d'Europa, per millorar la connectivitat d'Espanya –especialment cap a Àsia- i per generar noves oportunitats de creació de riquesa i ocupació al nostre país.

La Comissió Europea s'ha fixat el 20 d'agost com a data límit per prendre una decisió sobre l'operació, encara que hi ha la possibilitat que hi hagi noves paralitzacions del procés ('stop the clock') o una altra extensió de termini, i per això la decisió podria endarrerir-se.

Quan Iberia va presentar el seu nou pla a Brussel·les va destacar que les millores en la proposta per millorar la competència sorgien del "diàleg constructiu" amb l'Executiu comunitari per tal que la compra d'Air Europa es faci amb "totes les garanties per als consumidors".

Air Europa / AIR EUROPA - Arxiu

El temor del departament que dirigeix Margrethe Vestager, encarregat d'analitzar una operació que acumula gairebé cinc anys de negociacions, és que la unió de les dues empreses disminueixi la competència a les rutes nacionals, sobretot en aquelles en què no hi ha una alternativa de tren d'alta velocitat, com poden ser les rutes Madrid-Bilbao o Madrid-Vigo, que només operen Iberia i Air Europa. De manera que, si Air Europa s'integra a Iberia, l'aerolínia de IAG tindria el monopoli en aquests mercats.

I el mateix passaria en el cas de les rutes de curta distància entre Madrid i Israel, el Marroc, el Regne Unit i Suïssa, en què les dues aerolínies ofereixen una connexió directa, i en els itineraris de llarga distància entre Madrid i Amèrica del Nord i del Sud, que s'enfronten "a la competència de només uns quants competidors amb connexió sense escales".

Per superar aquest problema, Iberia s'havia compromès a cedir més del 40% dels vols d'Air Europa el 2023, així com els horaris de vols a les franges "més demandades" i havia enviat una llista de sis competidors (Avianca, Binter, Iberojet, Ryanair, Volotea i World to Fly) que podrien absorbir aquests itineraris per evitar la restricció de la competència. Oferta sobre la qual ara ha introduït alguns "ajustaments" per intentar convèncer Brussel·les del seu vistiplau a l'operació.