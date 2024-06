Més de la meitat dels compradors (el 73%) no sol·liciten les ajudes per compra d'habitatge

Adquirir un habitatge de compra sol ser molt difícil i més, si no s'aprofiten les ajudes que existeixen per a fer-ho. Segons l'informe 'II Informe El viatge del comprador d'habitatge a Espanya', realitzat a partir d'enquestes fetes per l'empresa d'estudis de mercat i demoscòpia Sigmados per a la promotora Culmia, més del 70% dels espanyols no demanen ajudes econòmiques a l'administració pública per comprar el seu nou habitatge; tot i que, la majoria de les persones que compren (més de la meitat) no té la capacitat econòmica per afrontar-ho. I a més, tenir un habitatge en propietat continua sent l'opció preferida dels ciutadans.

En concret, el 73% dels qui han buscat en algun moment habitatge no han sol·licitat cap ajut econòmic, principalment els avals a l'entrada: amb aquesta mesura, el Govern i les comunitats autònomes avalen la part de la compra d'un pis, el 20% del preu, el qual exigeix la banca per finançar el 80% restant. A aquest percentatge cal sumar que un 20% no han sol·licitat aquestes mesures perquè creuen que no els corresponen. A l'altre extrem, el més minoritari, només el 4,4% dels enquestats assegura que sí que han sol·licitat els avals ICO del Govern i el 2,9% els ajuts dirigits a l'adquisició d'habitatges a l'entorn rural del Pla Estatal d'Habitatge.

La realitat és que per a la majoria dels espanyols l'habitatge lliure en propietat continua sent la primera opció. El 70,8% dels més de 2.000 ciutadans més grans de 26 anys enquestats a la Comunitat de Madrid, Catalunya, Andalusia, Comunitat Valenciana, País Basc i Galícia per Sigmados respon aquesta opció, davant del 16,7% que es planteja residir en un lloguer assequible, el 7,5% que prefereix un habitatge de protecció oficial (HPO), el 2,8% en un coliving i el 2,3% en un lloguer flexible. Aquestes últimes fórmules són les que més adeptes tenen entre els joves menors de 29 anys, mentre que els més grans de 65 anys són els que més prefereixen la casa en propietat.

Aturar la compra ha estat la decisió de molts joves / freepik

Tot i que, ser propietari és l'opció més desitjable, un de cada dos espanyols, el 54,5%, considera que les opcions d'habitatge que hi ha al mercat no compleixen les seves expectatives econòmiques, és a dir, no disposa dels estalvis o capacitat d'endeutament per comprar. Només el 17,4% dels espanyols enquestats afirma que les opcions d'habitatge al mercat actual sí que compleixen les seves expectatives; mentre que més del 28% creu que l'oferta disponible no té expectatives d'espai, distribució, zones comunes o serveis complementaris. "Tots els grups d'edat coincideixen en la necessitat de comptar amb més habitatges amb preus i condicions més assequibles, amb un percentatge superior al 70%", assenyala l'informe.

Com ha afectat la Llei d'Habitatge a la compra d'habitatges?

Segons Sigmados i Culmia, amb motiu de l'aprovació de la Llei d'Habitatge, després d'un any en vigor, el 37% dels enquestats diuen haver paralitzat indefinidament el procés de compra, mentre que més del 33% ja tenia pensat comprar un habitatge abans i no el preocupa l'efecte de la nova norma i al 15,7% li preocupa la indefensió jurídica. Separant per edats, els més joves són els que més reticents són a la llei: un de cada dos ha detingut el procés de compra, davant del 41% dels més grans de 65 anys als quals no els suposa un maldecap.