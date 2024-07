L'IVA de la llum torna al 10%

El preu de la llum torna a tenir variacions. En aquest cas concret, el seu IVA torna a baixar al 10% durant aquest mes de juliol. I és que el passat mes de juny, el preu de la llum va tenir una mitjana d'uns 56,08 euros al mercat majorista. Aquest import va ser un 84% més alt que el mes anterior i quatre vegades més que a l'abril (el més mes barat de la història). A part d'aquesta bona notícia, apugen l'impost especial i el de producció elèctrica, tornant a la taxa original del 5,11% i 7%.

A finals de l'any passat, el Govern va decidir establir un IVA rebaixat al 10% sobre el rebut de la llum durant tot el 2024 condicionat a què el preu del megawatt-hora al mercat majorista se situï per sobre de 45 euros. Si es mantenia per sota d'aquest llistó de 45 euros, entraria en joc l'IVA original del 21% el mes següent, i si es mantenia per sobre d'aquesta referència aplicaria l'IVA reduït del 10%.

Després de quatre mesos amb l'IVA al 21% -perquè l'electricitat al febrer, març, abril i maig va tenir un cost inferior a 30 euros-, al juny, la mitjana del preu majorista ha pujat fins a 56,08 euros per megawatt- hora, un 84% més que el mes anterior, segons les dades publicades per l'operador del mercat ibèric (OMIE). Així, se situa per sobre del llindar de 45 euros de referència, cosa que es tradueix en la caiguda del 21% al 10% de l'IVA a les factures de la llum del juliol.

El canvi afectarà el gruix dels 28 milions de petits consumidors que hi ha a Espanya, tant a aquells amb tarifa lliure (19,6 milions) com als que tinguin tarifa regulada, coneguda com a Preu Voluntari per al Petit Consumidor o PVPC (8,5 milions). A més, aquest diumenge finalitza la rebaixa de la resta de gravàmens que afecten la factura de la llum. Això implica que l'impost especial sobre l'electricitat passarà del 3,8% al 5,11%; mentre que l'impost sobre el valor de la producció elèctrica, que afecta les companyies elèctriques, però reverteixen els usuaris a través de la factura, passarà del 5,25% al 7%.

La factura de la llum baixa / freepik

Aquesta variació impositiva pot suposar una rebaixa en el rebut d'electricitat dels consumidors de 4 euros al mes, en el cas d'un usuari amb un consum mensual de 190 quilowatts-hora i una tarifa fixa de 0,14 euros per quilowatt-hora, segons la comparadora d'ofertes de serveis per a la llar Selectra. L'usuari de l'exemple passaria de pagar 50,89 euros al juny (IVA al 21% i impost elèctric al 3,8%), a pagar 46,84 euros al juliol (IVA al 10% i IVA al 5,11%).

La resta de l'any

El motiu de la pujada del cost de l'electricitat a l'últim mes és degut a la manca de vent i l'encariment de la generació amb aigua, habitual en aquesta època de l'any en què hi ha molta aigua embassada, però cap urgència per donar-li sortida (no hi ha pluges intenses que desborden els embassaments), que és el que deprimeix els preus. I encara que el sol, propi de l'estiu, enfonsa els preus en determinades hores, no hi ha potència instal·lada suficient de plaques solars per igualar la demanda.

I aquesta serà la tendència dels pròxims mesos, segons els preus de l'electricitat del mercat de futurs (on els 'traders' compren electricitat que s'entrega en un període diferent i que serveix de reflex del cost de l'electricitat en aquest període) que se situen entre els 76 i els 86 euros de juliol a desembre, segons les dades d'Omip. Si fos així, l'IVA de la factura es mantindria en el tipus reduït durant tot l'any, en tractar-se de preus per sobre dels 45 euros de referència.

L'IVA de l'oli baixa al 0%

A partir d'aquest dilluns 1 de juliol també baixa l'IVA de l'oli d'oliva, que es mantindrà al 0% fins al 30 de setembre, igual que la resta d'aliments bàsics, com el pa, els ous, la verdura o la fruita. A més, l'IVA de la pasta i dels olis de llavor (com el gira-sol) es mantindrà rebaixat en el 5% fins a l'1 d'octubre.

A l'últim trimestre de l'any, el gravamen dels aliments bàsics (inclòs l'oli d'oliva) augmentarà al 2% fins a final d'any; mentre que per a pastes i olis de llavors pujarà fins al 7,5%. A partir del gener, l'Executiu preveu que tots els productes recuperin el gravamen originari -del 4% en el cas dels bàsics i del 10% per a les pastes-, a excepció de l'oli d'oliva que passarà a formar part del grup d'aliments amb tipus superreduït, en comptes del tradicional 10% al qual estava sotmès.